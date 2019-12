"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita i Adrian pokazali synka, który niesamowicie rośnie! Fani pary są zachwyceni!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to jeden z najbardziej kontrowersyjnych programów w polskiej telewizji. Emitowany przez stację TVN show pary łączy... na ślubnym kobiercu. Większość związków szybko się rozpada, ale zdarzają się też takie przypadki jak ten, gdy Anita i Adrian są w sobie coraz mocniej zakochani!

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak byli bohaterami 3. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W ich przypadku zaiskrzyło niemalże od początku, szczególnie ze strony Adriana, który był zachwycony swoją piękną żoną.

Anita też długo nie musiała przekonywać się do mężczyzny, przez co obojgu udało się pokonać wszelkie przeszkody i dzisiaj para tworzy zgodne i udane małżeństwo. Anita i Adrian nawet doczekali się synka, który rośnie w oczach i jest coraz mocniej podobny do taty! Fani są zachwyceni! Poniżej znajdziecie tylko część komentarzy (pisownia oryginalna):

ta sesja chyba dużo wcześniej zrobiona. Poznaję po włosach p.Adriana 😄 Śliczna rodzinka , piękne zdjecia! 🥰

Świetna rodzinka, kibicowałam Wam od początku. Serdecznie pozdrawiam, zdrówka dla Jureczka 😘

Super rodzinka w komplecie jesteście idealni i piękni pozdrawiam🎄👱‍♀️👱‍♂️🐕🎄❤️

Piękna z was para od początku wam kibicowala Jeżyk jest podobny do taty . Kiedy prawdziwy ślub ? Nie pod publikę tylko z miłości?

Mowcie co chcecie ale Jeżyk to czysty tata 😊😊

Adrian napisał również kilka swój na temat tego, jak wyglądały ich przepiękne, rodzinne święta!

Święta, święta i po świętach 🤷🏼‍♂️🙌🏻😁 wszyscy cali i zdrowi, nikt nie padł z przejedzenia...no może poza Peppą która dzisiaj musiała odwiedzić weterynarza 💩🐶🤷🏼‍♂️ale już ma się lepiej 😉. Był to idealny czas spędzony w gronie rodziny i najbliższych. Chociaż największej radości i magii tych świat w naszej rodzinie dopełnił Jerzyk i to on sprawił ze był to naprawdę MAGICZNY okres 🎁🎅🏻🎄

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news