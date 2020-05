"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paulina i Krzysztof z 2. edycji czekają na swoje pierwsze dziecko. Jak wybrnęli z kryzysu małżeńskiego?

Paulina i Krzysztof poznali się w 2. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ich relacje od początku były bardzo burzliwe. Teraz czekają na narodziny swojego pierwszego dziecka. Jak wybrnęli z kryzysu małżeńskiego?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - co u Pauliny i Krzysztofa?

Paulina Brzoza i Krzysztof Zrobek to bohaterowie 2. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Początek ich związku nie był obiecujący. "On jest strasznym egocentrykiem, ma wrażenie, że wszystko się kręci wokół niego" - mówiła niegdyś Paulina o swoim mężu. Teraz przyznaje, że przyzwyczaiła się do swojego ukochanego i toleruje jego cechy charakteru.

Okazuje się, że po programie nie było im łatwo. Krzysztof wielokrotnie wyprowadzał się od swojej żony, złożył pozew rozwodowy i wyglądało na to, że nic nie może już uratować ich małżeństwa. - Musieliśmy przejść swój etap zapoznania się ze sobą - ocenił Krzysztof. Po czasie Paulina i Krzysztof stworzyli udany związek, a niedługo na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko.

W "Dzień Dobry TVN" małżonkowie opowiedzieli, jak udało im się wybrnąć z kryzysu i zostać szczęśliwym małżeństwem. Wiedzą już, jaką płeć będzie miało ich dziecko. Czy zdecydowali się tym podzielić z widzami? O co wciąż się kłócą? Zobacz wideo!

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news