"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr osacza Dorotę? Widzowie nie mają dla niego litości! "Piotruś desperat"

Na platformie Player możemy już obejrzeć 7. odcinek najnowszego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć zostanie on wyemitowany w telewizji dopiero za kilka dni, to już wzbudza wśród fanów programu ogromne emocje. Głównie za sprawą Piotra i jego zachowania wobec Doroty. Widzowie nie pozostawili na mężczyźnie suchej nitki!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7" - Piotr i Dorota. Co się wydarzyło w najnowszym odcinku?

Dorota i Piotr mieli spodobać się sobie od już pierwszego wejrzenia. Kobieta postanowiła przyjąć nazwisko męża, a ten uważa, że wygrał los na loterię biorąc Dorotę za żonę. Para intensywnie pracuje nad tym, aby się lepiej poznać. W najnowszym 7. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Dorota przeprowadziła się do mieszkania Piotra. Już na samym początku wyznała, że "nie czuje się tu ani obco, ani jak w domu".

Można było zauważyć, że Dorota nie czuje się zbyt komfortowo w mieszkaniu swojego nowego męża. Aklimatyzacji nie ułatwiała jej zachowanie Piotra, który w swoim mieszkaniu czuł się wyjątkowo stanowczo, co wprawiło dziewczynę w zakłopotanie. Jak choćby sytuacja z początku odcinka, kiedy Piotr żartobliwie pokazał Dorocie sypialnie, jako najważniejsze miejsce podczas jej pobytu. Ponadto w ciągu pierwszego dnia wspólnego mieszkania, Piotr już zdążył zaplanować ich wspólne życie na wiele lat do przodu, co wyraźnie onieśmieliło dziewczynę.

On jest bardzo stanowczy i po prostu ja mam się dopasować - wyznała wtedy Dorota.

Boje się, że nie ma tej rozmowy między nami [..] i ma być tak, jak Piotr chce - dodała.

Zainicjowana przez Piotra rozmowa na temat posiadania dzieci oraz miejsca wspólnego zamieszkania doprowadziła do sprzeczki między młodą parą. Wygląda jednak na to, że po rozmowie z Dorotą, Piotr zrozumiał jej punkt widzenia.

Osiągnąłem pewnego rodzaju kamień milowy w swoim postrzeganiu relacji i dopóki się to nie stało, nie byłem świadomy, jak bardzo tego potrzebuję, chociaż wiedziałem, że jest to coś, czego chciałbym od tej relacji. Chodzi tu jakby o zmianę mojego postrzegania planów, że nie wszystko musi kręcić się wokół tego, co ja sobie wymyślę, ale żeby otworzyć się na to, co siedzi w głowie Dorotki i czego ona potrzebuje tak naprawdę i jakie ona ma spojrzenie na naszą wspólną przyszłość - skomentował Piotr.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7" - widzowie nie mają litości dla Piotra! "Nie bierze pod uwagę tego, co czuje druga osoba"

Na facebookowej grupie "Ślub od pierwszego wejrzenia TVN - fani" ruszyła lawina komentarzy, w których widzowie po obejrzeniu 7. odcinka programu nie pozostawili nitki na Piotrze i nie przebierali w słowach komentując jego zachowanie względem Doroty. Ich zdaniem mężczyzna zbytnio się ze wszystkim śpieszy, realizuje wyłącznie swój plan i nie interesuje się tym, co czuje druga osoba.

Po tym odcinku zmieniłam zdanie co do Piotra... No ja rozumiem wiek itd... ale na litość boską oni się znają zaledwie kilka dni a on już wymaga ciąży, dziecka, dziadków.. litości.

On prze do osiągnięcia celu, tylko nie bierze pod uwagę tego, co czuje druga osoba.

Ja uważam, ze Piotr nie chce stworzyć związku. On chce MIEĆ żonę i dziecko

Piotruś desperat.

Doris uciekaj! Myslalam ze to taka mimoza, ale jak on wyjeżdża z takimi tekstami jak o dzieciach i dziadkach od początku to nie dziwi mnie jej stosunek. Chłopie znasz ja 5 dni i chcesz płodzić dzieci, co z Tobą jest nie tak? - możemy przeczytać w wątku poświęconym 7 odcinkowi na grupie na Facebooku.

Myślicie, że fani mają rację krytykując Piotra? A może w zachowaniu małżonka nie było nic złego?

