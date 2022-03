"Ślub od pierwszego wejrzenia". Poznali się i pokochali pod okiem kamer. Które pary z programu mają dzieci?

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" od samego początku budzi mniejsze lub większe kontrowersje. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że niektórym udało się znaleźć to, po co do programu poszli: czyli miłość. Uczucie niektórych zaowocowało wspólnym dzieckiem! Którym parom z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" udało się stworzyć rodzinę? Oto lista!