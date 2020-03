"Śluby świata - Turcja". Jak wyglądają śluby w Turcji? Anna Szlęzak zabiera widzów TVN Style do Alanyi!

Anna Szlęzak pół żartem, pół serio doradza w temacie relacji damsko-męskich. W programie "Śluby świata" w TVN Style pokazuje, jak wyglądają ceremonie zaślubin w różnych zakątkach świata. Tym razem zabiera nas do Turcji!

Ślub to dla wielu osób jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Na całym świecie panują przeróżne tradycje, które wypełniają ten wyjątkowy dzień. Na polskich weselach tłucze się kieliszki, na Cyprze dekoruje się państwo młodych pieniędzmi, a jak wyglądają zaślubiny w Turcji?

Anna Szlęzak zabierze widzów do Alanyi. To właśnie tam bohaterowie dokumentu Umay i Oğuzhan złożą przysięgę małżeńską. Prowadząca weźmie udział w przygotowaniach do ślubu oraz porozmawia z rodzinami młodej pary. Nasza ekspertka od relacji damsko-męskich będzie również uczestniczyć w tradycyjnej "nocy henny" – spotkaniu, na które wstęp mają tylko kobiety.

W trakcie wieczoru odbywa się rytuał polegający na śpiewaniu tradycyjnych pieśni i tańcu wokół panny młodej. Główna bohaterka ubrana w czerwony welon i z henną na dłoniach będzie cieszyła się ostatnim dniem wolności. Jak wygląda sama ceremonia i tureckie wesele?