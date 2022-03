Słynne małżeństwa gwiazd, gdzie to żony zrobiły większą karierę. Sprawdziliśmy, w których parach mężowie musieli się pogodzić z pozycją nr. 2

W polskim show biznesie istnieje wiele małżeństw, w których obaj małżonkowie cieszą się ogromną popularnością. W większości przypadków jest przeważnie tak, że to mężowie są bardziej rozpoznawalną i medialną stroną związku. Jednak niektóre żony postanowiły wyłamać się z tego schematu i pomimo rozpoznawalności swoich drugich połówek, to one pozostają na pierwszym planie. Sprawdźcie, w których znanych małżeństwach mężowie grają drugie skrzypce.