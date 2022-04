Smutne doniesienia o stanie zdrowia Bogumiły Wander. Prezenterka nie poznaje swojego męża

Mąż Bogumiły Wander, Krzysztof Baranowski na łamach "Przeglądu Sportowego" opowiedział o stanie, w jakim aktualnie się znajduje jego żona. Słynny dziennikarz i żeglarz wyjawił na łamach dziennika, że jego ukochana go nie poznaje, a ich spotkania już "niczemu nie służą".

Bogumiła Wander - życie rodzinne

Bogumiła Wander uchodziła w PRL za jedną z największych gwiazd telewizji - była nazywana "najpiękniejszą spikerką z Woronicza". Słynna prezenterka w 2003 roku przeszła na emeryturę po ponad 30 latach pracy. W 2005 roku Bogumiła Wander wyszła za mąż za Krzysztofa Baranowskiego, słynnego żeglarza i pierwszego Polaka, który dwukrotnie samotnie opłynął kulę ziemską. Para do dziś jest razem, jednak nie może się w pełni cieszyć z uroków małżeństwa, ponieważ spikerka od dłuższego czasu zmaga się z chorobą Alzheimera.

Smutne doniesienia o stanie zdrowia Bogumiły Wander - "To w niczym nie pomaga, bo ona mnie nie poznaje."

Na łamach "Przeglądu Sportowego" Krzysztof Baranowski został zapytany o to, jak wygląda aktualnie sytuacja ze stanem zdrowia jego małżonki. Jego zdaniem choroba mocno pogorszyła jego relację z żoną. Bogumiła Wander dalej go nie rozpoznaje, a ich spotkania nie dodają żeglarzowi nadziei na to, że mogłoby dojść do poprawy. Pomimo tego żeglarz regularnie odwiedza małżonkę, choć jego obecność nie dodaje jej otuchy. Dla pani Bogumiły jej wieloletni partner na skutek choroby stał się obcym człowiekiem.

To jest tragedia, trzeba się z nią jakoś zmierzyć. Czuję potrzebę przebywania z żoną, choć to niczemu nie służy. To w niczym nie pomaga, bo ona mnie nie poznaje. To intymne sprawy, nie chcę ich rozdrapywać. W każdym razie nie żałuję niczego, co było, ale żałuję tego, co mogło być - wyznał Krzysztof Baranowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Słynny sportowiec zdaje sobie również sprawę z tego, że raczej nigdy nikt i nic nie przywróci jego ukochanej zdrowia.

Na tę chorobę nie ma lekarstwa, więc trzeba brać, co życie daje, i cieszyć się, że póki co stan żony jest dobry. I że nie ma zagrożenia życia. Tyle że jest to życie jakby zupełnie w innym świecie - powiedział w tej samej rozmowie.

