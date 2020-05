"Snowpiercer". Walka klas w pociągu-widmo! Na Netflix trafi remake głośnego filmu twórcy "Parasite"

Jeszcze w maju na Netfliksa trafi premierowy odcinek serialu "Snowpiercer", czyli remake'u głośnego filmu Joon-ho Bonga. W obsadzie jest laureatka Oscara. Sprawdź szczegóły!

Joon-ho Bong wyreżyserował nie tylko Oscarowe "Parasite", ale także głośny film "Snowpiercer: Arka przyszłości". TNT i Netflix postanowili połączyć siły i stworzyć serialowy remake tej produkcji, który już wkrótce trafi do serwisu.

Netflix milczy na temat serialowej adaptacji książek C.S. Lewisa. Producent zaniepokojony!Zobacz więcej

Świat opanowała kolejna epoka lodowcowa. Temperatura spadła do poziomu -119 stopni. Jedynym miejscem, w którym przetrwali ludzie, jest liczący 1000 wagonów gigantyczny pociąg pancerny. Początkowo mieli do niego trafić tylko bogacze, ale ostatecznie trafili do niego także przedstawiciele uboższych klas społecznych, którzy wegetują ściśnięci w ostatnich wagonach. Pewnego dnia w pociągu wybucha bunt. Dowódczyni pociągu, Melanie Cavill, postanawia stłumić go za wszelką cenę.

"Snowpiercer" - zwiastun:

Główną gwiazdą serialu "Snowpiercer" będzie laureatka Oscara Jennifer Connely ("Piękny umysł", "Requiem dla snu"), a oprócz w niej obsadzie znajdą się tacy aktorzy jak Daveed Diggs ("Cudowny chłopak"), Sheila Vand ("O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu"), Annalise Basso ("Captain Fantastic") czy Mickey Sumner (Frances Ha"). Pierwszy sezon będzie się składał z 10 odcinków, z których każdy będzie trwał godzinę.

Premierowy odcinek serialu "Snowpiercer" pojawi się na platformie Netflix już 17 maja, a kolejne będą ukazywać się w tygodniowych odstępach.