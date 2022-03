Social media – jak je skutecznie wykorzystać w działaniach PR?

Social media to ocean możliwości, ale także ogrom nieustannie konkurujących ze sobą informacji. Działania public relations w mediach społecznościowych wymagają czegoś więcej niż paru tweetów czy postów na Facebooku. Chcąc zadbać o swoją markę w Internecie musisz wdrożyć strategię, która pozwoli skutecznie przebić się Twojej firmie przez szum informacyjny. Sprawdź, na jakie działania warto zwrócić uwagę, planując działania w sieci.

Korzystanie z social mediów można przyrównać do miecza obosiecznego. Dobre zarządzanie wizerunkiem w Internecie, może być skuteczną drogą do osiągania celów PR-owych. W przypadku złego zarządzania, podejmowane działania mogą przynieść naszemu wizerunkowi trudne do odbudowania szkody.

Które social media są dla Ciebie?

Internet oferuje szereg mediów, za pomocą których możemy budować nasz PR. Ich wybór zależy o celów, jakie planujemy osiągnąć oraz odbiorców, do których kierujemy nasz przekaz. Która platforma będzie najlepsza dla Twojej firmy? To zależy.

Facebook to potężne medium, które pozwala dotrzeć do dużych grup odbiorców. „Dzięki postowaniu i aktywności na grupach branżowych, firma zwiększa swoje możliwości dotarcia do potencjalnych klientów, a dla stałych klientów platforma jest świetnym źródłem komunikacji o działaniach i rozwoju firmy.” – tłumaczy Bartosz Zieliński, dyrektor zarządzający, Agencja PR Commplace.

Twitter, chociaż maksymalna objętość zamieszczanych postów wynosi zaledwie 280 znaków, można wykorzystać jako sposób na skondensowaną, zwięzłą formę komunikacji z odbiorcami. LinkedIn z kolei to portal zarezerwowany dla profesjonalnych kontaktów zawodowo-biznesowych. Dzięki nim firma może nawiązywać relacje B2B, wytyczać nowe trendy w branży lub dzielić się wiedzą ekspercką. Jest to także świetne medium do blogowania, które pomaga w budowaniu marki osobistej.

Dla niektórych firm dobrym medium będzie Instagram, platforma, w której komunikacja odbywa się głownie za pomocą obrazu. Ofertę firmy można przedstawić na nim w atrakcyjny wizualnie sposób, dlatego zadbanie o spójność graficzną przekazu to konieczność.

O czym warto pamiętać?

Istnieją pewne złote zasady, którymi warto się kierować zawsze. „Po pierwsze – zadbaj o spójność przekazu, który tworzysz. Wypracuj szatę graficzną, która ułatwi odbiorcom rozpoznanie Twojej marki. Po drugie, publikuj regularnie. To ważne, aby nigdy nie znikać z oczu naszym odbiorcom. Wiąże się z tym trzecia rzecz – wartościowy kontent. Działania w social mediach muszą się na nim opierać, przekazując klientom cenne z ich punktu widzenia treści” – wylicza ekspert z Commplace.

Social media mogą być skutecznem środkiem komunikacji marki z odbiorcami. Prowadzone w sposób umiejętny, wzbudzają w konsumentach zaufanie i przyciągają kolejnych klientów. W nieodpowiednich rękach, bez zbudowanego planu, nieumiejętnie prowadzona komunikacja może narazić firmę na sytuacje kryzysowe, a w koncekwencji – utratę klientów i pieniędzy. Dlatego zaplanowanie działań podejmowanych w mediach społecznościowych warto powierzyć znającej się na tym agencji public relations.