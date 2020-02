"Soundtrack" skasowany. Netflix anulował serial po pierwszym sezonie

"Soundtrack", czyli muzyczny serial Netflixa został skasowany po pierwszym sezonie. Twórca produkcji ma żal i przyznaje, że czuje, jakby serial nigdy się nie ukazał.

"Soundtrack" skasowany po pierwszym sezonie

"Soundtrack" to serial muzyczny, którego pilot zamówił FOX, ale ostatecznie produkcja trafiła na platformę Netflix. Premiera "Soundtrack" odbyła się 18 grudnia 2019, jednak jak się okazuje, nie powstaną kolejne sezony.

Seriale Netflixa, które zostały skasowane. Nowych odcinków tych tytułów już nie zobaczymy!Zobacz więcej

Twórca serialu Joshua Safran, który odpowiadał za takie hity jak "Plotkara" i "Smash" napisał na Twitterze, że czuje, jakby ten serial wcale nie ujrzał światła dziennego. W innym wpisie przyznał, że to zabawne, że więcej w mediach mówi się o skasowaniu "Soundtracka" niż o jego premierze.

"Soundtrack" to 10 historii miłosnych, których charakter i znaczenie oddają wybrane popularne piosenki.Bohaterami są artyści, którzy żyją pełnią życia we współczesnym Los Angeles. W produkcji możemy usłyszeć m.in. utwory Etty James, Lauryn Hill, Joni Mitchell, Bonnie Raitt, Dolly Parton, wokalisty The Weeknd czy Bruno Marsa.

Najlepsze seriale według gwiazd: