"Sprawiedliwi - Wydział kryminalny" sezon 8. Policjantów czeka prawdziwe trzęsienie ziemi! Co wydarzy się w nowych odcinkach? [WIDEO]

Czas na 8. sezon serialu "Sprawiedliwi - Wydział kryminalny"! Nad niczego niespodziewającymi się bohaterami po raz kolejny zaczną się gromadzić czarne chmury... Sprawdź, co już wiemy o nowych odcinkach!

Kryminalny hit Czwórki już 2 marca wraca z nowymi odcinkami! Policjanci w Wydziału kryminalnego znów będą musieli zmierzyć się z groźnymi przestępcami, ale nie będzie to ich jedyne zmartwienie. Życie prywatne okaże się bowiem równie skomplikowane jak najtrudniejsze śledztwo...

Kuba Walczak (Michał Mrozek) doczeka się upragnionego awansu, co będzie okazją do hucznego świętowania. Jego finał może jednak zniweczyć cały wysiłek, jaki policjant włożył w osiągnięcie sukcesu. Swoim zwyczajem, wpakuje się on bowiem w tarapaty, które ściągną mu na głowę policyjny pościg. Z kłopotów wyratuje go dawno niewidziany przyjaciel, Słoń (Maciej Łuczkowski). Z jego życia nie zniknie także była dziewczyna, Magda (Monika Mrozowska).

Paulina Wach (Kamila Ścibiorek) po romansie z Jankiem Kaszubą (Krzysztof Suszek), postanowi dać sobie spokój z facetami. Wielu z nich zada sobie jednak sporo trudu, aby nie udało jej się wytrwać w tym postanowieniu. Również Agata (Anna Tomaszewska) będzie dla matki źródłem wielu mocnych wrażeń. Tymczasem Bolek Kowalski (Tomasz Radawiec) będzie miał wiele okazji by zacieśnić relację z patolog Julią Pakulską (Magda Szczerbowska). Połączą ich liczne miejsca zbrodni oraz pewne nowatorskie i ambitne zawodowe przedsięwzięcie.

Tomek Jawor (Michał Kitliński) warunkowo powrócił na komendę, ale na jego karierze cieniem kładzie się finał sprawy pedofila Rębacza. Dla Kubisa (Marek Włodarczyk) Jawor jest cennym pracownikiem, ale ktoś w Biurze Spraw Wewnętrznych nie zamierza pogodzić się z powrotem Tomka do służby. Prywatnie Jawor zmierzy się z wyzwaniami ojcostwa, tym większymi gdy Kinga Wilk (Marika Grądkowska) wyjedzie na pewien czas do Berlina.

Zdany na entuzjastyczną lecz nieco niezdarną pomoc Janusza Wojtali (Sasza Reznikow), Jawor nie zawsze będzie radził sobie z sytuacją. Na szczęście parę nieogarniętych opiekunów małego Maćka wspierać będzie Daga Górska (Magdalena Margulewicz), która nowe życie Jawora będzie obserwować z mieszaniną satysfakcji i skrywanego żalu - ciesząc się, że wrócił cały i zdrowy, a jednocześnie nie chcąc do końca nazwać uczuć, jakie do niego żywi…

Krzysiek Kopczyk (Dariusz Siastacz) znów będzie miał kłopoty i jak zwykle z pomocą pośpieszy mu Ola Latoszek (Gabriela Oberbek). Nie obejdzie się przy tym bez perypetii, rozterek i zwrotów akcji, a także konieczności współpracy ze Żmiją czyli Panią Kopczykową (Marzena Kipiel-Sztuka). Sama Ola z powodu atrakcyjnej propozycji szkolenia za granicą, będzie bić się z myślami, czy ją przyjąć, ale o wszystkim przesądzi finał pewnej sprawy, w której niezbyt chlubną rolę odegra Prokurator Jagiełło (Przemysław Kapsa).

Jak widać, w 8. sezonie serialu "Sprawiedliwi - Wydział kryminalny" sporo się wydarzy! Jak rozwiną się losy bohaterów? Czy w nowych odcinkach będzie dominować miłość, czy też może śmierć? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, oglądajcie koniecznie serial TV4!