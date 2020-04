"Sprawy Frankie Drake" odcinek 1. sezon 3. Frankie Drake poszukuje swojej przyjaciółki! Z pomocą przybywa Agatha Christie

W 1. odcinku 3. sezonu "Spraw Frankie Drake" pani detektyw wyrusza na poszukiwania swojej przyjaciółki Louise. Z pomocą przybywa Agatha Christie. Czy uda im się odnaleźć zaginioną kobietę?

"Sprawy Frankie Drake" od czwartku, 2 kwietnia 2020, o godz. 18:30 na Epic Drama - sprawdź program tv

Toronto, lata 20. XX w. Jedyna w mieście agencja detektywistyczna prowadzona przez kobiety bada sprawy, z którymi nie radzi sobie policja. W czasach przemian płeć okazuje się największym atutem!

W 1. odcinku 3. sezonu Frankie (Lauren Lee Smith) stara się rozwiązać tajemnicę zniknięcia i otrucia swojej przyjaciółki z czasów wojny, Louise. Podczas wizyty w Londynie, detektyw współpracuje z samą Agathą Christie (Honeysuckle Weeks). Czy uda im się odnaleźć Louise na czas?

W tym czasie Trudie (Chantel Riley) pomaga Frankie w domu i walczy z nieszczelnymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi.

Rosyjski serial kostiumowy w Epic Drama. W obsadzie aktorka znana ze "Zniewolonej"!Zobacz więcej

"Sprawy Frankie Drake" - o serialu

W trzeciej serii czeka nas mnóstwo przygód: panie z agencji Drake Private Detectives podejmują się coraz trudniejszych spraw i stają twarzą w twarz z coraz groźniejszymi przeciwnikami. Frankie i Trudy nadal polegają na Mary i Flo, które zawsze chętnie zajrzą do policyjnych akt czy raportu z autopsji, ale Mary czuje się coraz bardziej sfrustrowana tym, jak traktują ją policjanci, i stara się stawiać sobie bardziej ambitne cele. Flo kończy teoretyczną część zajęć w szkole medycznej i przygotowuje się do praktyk w szpitalu. Romans Trudy i Billa Petersa nabiera rumieńców. Frankie przewodzi całemu zespołowi z niesłabnącym entuzjazmem i pomysłowością. Od Londynu — gdzie zaprzyjaźnia się z samą Agathą Christie — po klub jazzowy, od eleganckich prywatnych szkół w Toronto po tętniące życiem centrale telefoniczne: trzecia seria „Spraw Frankie Drake” to gwarancja doskonałej zabawy.