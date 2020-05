"Star Trek: Strange New Worlds". Powstanie nowy serial z serii! Spock i kapitan Pike w rolach głównych!

Powstanie nowy serial z uniwersum "Star Treka"! W "Star Trek: Strange New Worlds" pojawią się kapitan Pike, Spock i Numer 1. Sprawdź, co już wiadomo!

"Star Trek: Discovery" został dobrze przyjęty przez fanów serii, mimo początkowych wątpliwości. Teraz twórcy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom widzów i rozpoczynają pracę nad kolejną produkcją.

W nowym serialu, czyli "Star Trek: Strange New Worlds", pierwsze skrzypce będzie grało trio Spock (Ethan Peck), kapitan Pike (Anson Mount) i Numer 1 (Rebecca Romijn). Twórcy otwarcie przyznają, że kolejna produkcja powstaje na wyraźne życzenie fanów, którzy bardzo chcieli zobaczyć kolejne przygody właśnie tych bohaterów.

Fabuła "Star Trek: Strange New Worlds" osadzona zostanie na pokładzie USS Enterprise na 10 lat przed wydarzeniami z oryginalnego "Star Treka". Fani mogą liczyć na wiele nawiązań do klasyki, a każdy odcinek przeniesie nas w nowy, dziwaczny świat, tak jak zaznaczono to w tytule.

Showrunnerami produkcji zostali Akira Goldsman, Alex Kurtzman i Jenny Lumet. Planowana data premiery nowego serialu nie jest jeszcze znana. Wiadomo za to, że trafi on na platformę CBS All Access.

Źródło: US CBS/x-news