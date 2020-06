"Star Voice. Gwiazdy mają głos". Majka Jeżowska wspiera młodzież LGBT: Przeraża mnie to, że myślą o samobójstwie

Majka Jeżowska od lat wspiera młodzież LGBT. Zawsze stoi po stronie wolności.

Uważam, że trzeba wspierać ludzi, którym jest trudniej żyć tak jak chcą, nie krzywdząc przy tym nikogo, zaznaczam, bo tu nie chodzi o to, że komuś zagrażają. Nie zagrażają, chcą normalnie funkcjonować tak jak inni. Ograniczanie praw obywatelom jest smutne, przykre i ja z tym tak jak mogę, walczę słowem głównie i tym, co mówię do publiczności - powiedziała.