"Star Voice. Gwiazdy mają głos". Muzyczne show TVP skasowane! Głos zabrał jeden z uczestników!

Nie mamy dobrych informacji dla wszystkich miłośników muzycznego programu TVP pt. "Star Voice. Gwiazdy mają głos". Niestety nowe wcielenie formatu, który wcześniej w Polsce był znany jako "Jak oni śpiewają?", pomimo wcześniejszych zapowiedzi już nie powróci na antenę! Dlaczego?

Program "Star Voice. Gwiazdy mają głos" skasowany!

Program "Star Voice. Gwiazdy mają głos" z anteny TVP2 zniknął w marcu. Wówczas realizację nowych odcinków zawieszono z powodu pandemii koronawirusa, jednak władze telewizji były bardzo optymistyczne i zapowiadały powrót programu za dwa tygodnie.

To oczywiście nie nastąpiło i wszystko wskazuje na to, że już nie nastąpi. Jak poinformował portal Plejada, "Star Voice. Gwiazdy mają głos" został skasowany. W piątek, 19 czerwca, do wszystkich uczestników show Telewizja Polska wysłała wiadomości o skasowaniu formatu. Tomasz Chudecki, jeden z uczestników programu, w rozmowie z Plejadą powiedział:

W miniony piątek wszyscy wykonawcy dostali oficjalne oświadczenie telewizji, mówiące o tym, że program nie powróci na antenę. Mogę zacytować fragment pisma, które otrzymałem: "decyzją dyrektor biura programowego Pani Agnieszki Dejneka, program "Star Voice" nie wraca na antenę. Jest nam niezmiernie przykro, dziękujemy za współpracę i mamy nadzieję, że spotkamy się przy innej produkcji"

Przypomnijmy, że uczestnikami programu "Star Voice. Gwiazdy mają głos" byli: Przemysław Babiarz, Beata Chmielowska-Olech, Tadeusz Chudecki, Aleksiej Jarowienko, Jacek Lenartowicz, Monika Pyrek, Marcel Sabat, Milena Sadowska, Aleksandra Szwed, Marcin Urbaś i Robert Koszucki. W jury znajdowali się Majka Jeżowska, Mariusz Kałamaga oraz Helena Vondrackova, natomiast show prowadzili Mariusz Czerkawski i Michalina Sosna.

