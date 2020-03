"Star Voice. Gwiazdy mają głos" odcinek 2. Gwiazdor "Zniewolonej" znowu okazał się najlepszy? Kto odpadł z programu?

Za nami 2. odcinek programu "Star Voice. Gwiazdy mają głos"! Czy Aleksiej Jaworenko po raz drugi porwał publiczność i widzów? Kto okazał się najgorszy? Sprawdźcie, co wydarzyło się 2. odcinka "Star Voice. Gwiazdy mają głos".

"Star Voice. Gwiazdy mają głos" odcinek 2. - co się wydarzyło?

Jacek Lenartowicz jako pierwszy zawładnął scenę, gdzie wykonał "Mambo No. 5". Ja się nie spodziewałam, ale ty śpiewasz jak Pan Bóg! - powiedziała Helena Vondráčková. Jacku, piękny akcent, słychać, że długo mieszkałeś w Australii - dodała Majka Jeżowska. Wynik Jacka to: 3 punkty!

Następnie scenę przejęła Milena Sadowska, która zmierzyła się z wielkim przebojem Kasi Sobczak pt. "Nie bądź taki szybki Bil". Kochana, ta piosenka jest trzy razy starsza od ciebie! Ja przy tobie byłbym szybszy nawet od Billa... - skomentował występ Mariusz Kałamaga. Błyszczysz dzisiaj - dodała Majka Jeżowska. Wynik Mileny to 2,7 punktu.

Marcin Urbaś wziął na warsztat braci Golec i piosenkę "Górą ty". Muszę powiedzieć, że nie było to złe, naprawdę, widać, że jesteś sportowcem - skomentowała gwiazda czeskiej piosenki. Brakowało mi tej zwrotki Bedoesa - dodał Mariusz Kałamaga. Wynik Marcina to 3 punkty.

Aleksandra Szwed zaśpiewała piosenkę "Lepszy model". Ola, jedynie w tym utworze brakowało mnie jako siódmego tancerza. Pięknie! - skomentował występ Mariusz Kałamaga. Wynik Oli Szwed to 4,3 punktu.

Robert Koszucki zabrał się za "Let's Come Together". W teledysku te ciała się tak kłębiły, a tutaj były tylko manekiny, ale brakowało twojego ciała, bo w końcu w 1997 roku zostać najpiękniejszym Polakiem - powiedziała Majka Jeżowska. Wynik Roberta to 4 punkty.

Monika Pyrek zaśpiewała "Lady" Modjo. Jurorzy byli na tak po występie, więc średnia ocen to 3,3 punktu. Później przyszedł czas na występ Przemysława Babiarza, który zaśpiewał "Jesteśmy na wczasach". Występ przyniósł 5 punktów.

Tadeusz Chudecki zrobił ukłon ku Helenie Vondrackovej i zaśpiewał "Malovany Dzbanku"! Oczywiście sama Helena musiała dołączyć się do występu! Wyglądasz jakbyś był ulubieńcem Pana Kleksa - skomentował żartobliwie Mariusz Kałamaga. Wynik to 4,3 punktu.

Aleksiej Jarowienko zaśpiewał "Don't worry, be happy". To na pewno było trudne, połączyć ten ruch i śpiew, ale podobało mi się - powiedziała Vondráčková. Wynik gwiazdora "Zniewolonej" to 4,7 punktu. Aleksiej, jako zwycięzca poprzedniego odcinka, ma jokera i na pewno awansuje do kolejnego odcinka, więc jest bardzo bezpieczny.

Beata Chmielowska-Olech zaśpiewała "Wszystko czego dziś chcę". Zrobiłaś największy progres od ostatniego odcinka. Gratuluję - skomentował występ Mariusz Kałamaga. Śpiewanie na motocyklu bardzo ci pasuje - dodała Majka Jeżowska. Wynik gwiazdy "Telexpressu" to 3 punkty. Występ obserwowała sama Izabela Trojanowska!

Marcel Sabat zmierzył się z hitem "Boombastic". Chłopie zaszalałeś teraz! - skomentowała Majka Jeżowska. Wynik 4,3 punktu!

DRUGI ODCINEK "STAR VOICE. GWIAZDY MAJĄ GŁOS" WYGRAŁ ALEKSIEJ JAROWIENKO

Najmniej głosów otrzymali Marcin Urbaś oraz Robert Koszucki. W kolejnym odcinku okaże się, kto odpadnie z programu!