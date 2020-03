"Star Voice. Gwiazdy mają głos" - odcinek 3. bez udziału publiczności! Marcin Urbaś czy Robert Koszucki - kto odpadnie?

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego przez polski rząd, imprezy masowe zostały odwołane. Na ten stan rzeczy odpowiadają też stacje telewizyjne, emitujące programy rozrywkowe, dlatego też 3. odcinek show "Star Voice. Gwiazdy mają głos" odbędzie się bez udziału publiczności.

Podobnie jak "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie, program "Star Voice. Gwiazdy mają głos" w TVP2 będzie nagrywany bez udziału publiczności. Show emitowany jest na żywo, w związku z tym nie było możliwości wcześniejszego nagrania show, w normalnych warunkach.

Przypomnijmy, że w "Star Voice. Gwiazdy mają głos" występują znane osoby, które do tej pory nie traktowały śpiewania jako swoje główne zajęcie. Każdy odcinek ma jakiś muzyczny motyw przewodni. W ubiegłym tygodniu były to hity "Najlepsze do tańca". W trakcie występów widzowie głosują na swojego ulubieńca, a ten, kto będzie cieszył się najmniejszym uznaniem, odpada. W 3. odcinku dowiemy się, który z zagrożonych panów będzie musiał pożegnać się z programem - Marcin Urbaś czy Robert Koszucki?

"Star Voice. Gwiazdy mają głos" prowadzi duet Michalina Sosna i Mariusz Czerkawski. W jury show zasiadają: Helena Vondrackova, Majka Jeżowska i Mariusz Kałamaga. Warto też wspomnieć, że sobotni show TVP2, "Dance, Dance, Dance" zostanie pokazany z publicznością - został bowiem nagrany przed ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce.

