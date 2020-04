"Stargirl" jednak w Polsce! Nowy serial DC Comics dostępny w HBO GO. Kiedy premiera?

"Stargirl" to nowy serial DC o superbohaterach tym razem w nastoletnim wydaniu. Produkcja trafi do biblioteki HBO GO dzień po premierze amerykańskiej. Poznaj szczegóły serialu "Stargirl" z Brec Bassinger w roli głównej!

Premiera "Stargirl" 19 maja w HBO GO!

"Stargirl" przedstawia losy licealistki Courtney Whitmore (Brec Bassinger), która odkrywa o u siebie supermocne i postanawia zainspirować grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Chce w ten sposób wypełnić dziedzictwo pozostawione przez drużynę superbohaterów z Justice Society of America.

W głównej roli w serialu zobaczymy Brec Bassinger (seriale "Szkoła rocka", "Bella i Buldogi"). W pozostałych rolach występują: Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Trae Romano, Jake Austin Walker, Hunter Sansone, Meg DeLacy, Neil Jackson, Christopher James Baker, Amy Smart i Luke Wilson.

Nowy superbohaterski serial dla nastolatków od DC! Będzie dostępny w Polsce?Zobacz więcej

Serial "Stargirl" stworzony został przez Geoffa Johnsa ("Titans", "Wonder Woman", "Batwoman"), który jest także jednym z producentów wykonawczych. Razem z nim obowiązki te pełnili również: Greg Berlanti (Arrow, Titans, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow), Melissa Carter (Queen Sugar, seriale Kochanki, The Lottery), Sarah Schechter (Batwoman, Riverdale, Blindspot: Mapa zbrodni) i Greg Beeman (Timeless, Heroes, Falling Skies). Serial Stargirl wyprodukowany został przez Berlanti Productions i Mad Ghost Productions we współpracy z Warner Bros. Television.

Premiera serialu Stargirl zaplanowana została na 19 maja w HBO GO. Nowe odcinki dodawane będą co tydzień, we wtorki.