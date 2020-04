"Stargirl". Nowy superbohaterski serial dla nastolatków od DC! Będzie dostępny w Polsce?

Lubicie superbohaterskie seriale dla młodzieży? Jeżeli tak, to mamy dla was wspaniałe wieści! Już wkrótce swoją premierę będzie mieć nowa produkcja stajni DC oraz telewizji The CW, czyli "Stargirl"!

"Stargirl" to wspólna produkcja DC Universe oraz The CW. Główną bohaterką serialu jest Courtney Whitmore, licealistka, która wraz z owdowiałą matką przenosi się z Los Angeles do Blue Valley w Nebrasce. Dziewczyna nie będzie przepadać za swoim ojczymem oraz jego synem. W szkole również nie będzie miała lekko, więc zbrata się z wyrzutkami, co będzie nie bez znaczenia, gdy odkryje, że ma superbohaterską moc. W tytułową "Stargirl" wciela się Brec Bassinger, 20-letnia aktorka z Teksasu. Będzie to jej pierwsza tak duża rola. W obsadzie znaleźli się również m.in. Luke Wilson, Anjelika Washington, Yvette Monreal, Christopher James Baker, Joel McHale, Joy Osmanski, Neil Hopkins, Nelson Lee oraz Amy Smart. Premiera serialu "Stargirl" na antenie The CW nastąpi 19 maja. Czy serial będzie dostępny w Polsce? Tego jeszcze nie wiemy, ale często produkcje DC są w zasięgu zainteresowania platform VOD działających w naszym kraju.