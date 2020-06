"Starożytne superbudowle". Polsat Viasat History prezentuje serial o najciekawszych budowlach świata starożytnego. Kiedy premiera?

Doskonałe wieści dla wszystkich miłośników historii, popkultury oraz architektury! Te wszystkie dziedziny spotkają się w nowym serialu dokumentalnym telewizji Polsat Viasat History pt. "Starożytne superbudowle". Sprawdźcie, kiedy premiera!

"Starożytne superbudowle" - premiera w środę, 10 czerwca, o godzinie 22:00 na antenie Polsat Viasat History

Serial opowiada o najciekawszych budowlach świata starożytnego: Wielkim Murze Chińskim, Petrze w Jordanii, inkaskiej twierdzy Machu Picchu i średniowiecznym klasztorze na Mont Saint-Michel we Francji. To jedne z najdokładniej zbadanych obiektów na świecie, a mimo to wciąż kryją w sobie wiele tajemnic.

A może odpowiedzi na wszystkie pytania przez cały czas były widoczne — ale nie dla ludzkiego oka? Ta przełomowa seria prezentuje unikalne podejście do zgłębiania tajemnic inżynieryjnych najsłynniejszych starożytnych budowli poprzez ich badanie z odmiennej perspektywy lub w innej skali.

Polsat Viasat History przedstawi historię Kuby Rozpruwacza! Kiedy premiera?Zobacz więcej

Od zdjęć satelitarnych i wykonanych z lotu ptaka aż do poziomu mikroskopowego: każda taka analiza pomaga rzucić nowe światło na historyczne i architektoniczne zagadki, które przez lata fascynowały historyków.

W 3. odcinku "Starożytnych superbudowli" zostanie przedstawiony Wielki Mur Chiński, z którym wciąż wiąże się wiele niewyjaśnionych zagadek. Dzięki najnowocześniejszym technologiom cyfrowym eksperci mogą dokładnie przeanalizować jego konstrukcję.