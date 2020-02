"Stateless". Serial z Cate Blanchett trafi na Netfliksa! To historia oparta na faktach

Serial "Stateless" opowiada historię czwórki ludzi, którzy trafili do aresztu migracyjnego. Producentką serialu jest Cate Blanchett, która zagrała w nim także jedną z głównych ról. Sprawdź, kiedy pojawi się na Netfliksie.

Netflix nie tylko tworzy własne seriale, ale także kupuje prawa do odtwarzania ciekawych produkcji z całego świata. Już wkrótce do biblioteki serwisu trafi nowy serial z Australii, do którego powstania w znaczący sposób przyczyniła się laureatka dwóch Oscarów Cate Blanchett.

"Stateless" opowiada historię trzech osób, które trafiły do aresztu dla migrantów - stewardessy, która ucieka przed sektą, afgańskiego uchodźcy, próbującego zapewnić bezpieczeństwo żonie i dzieciom, młodego ojca, który chce wyemigrować, aby jakoś związać koniec z końcem i ambitnego urzędnika, który stoi u progu narodowego skandalu. Losy tych czterech zupełnie różnych osób nieoczekiwanie się splotą i narodzi się między nimi niezwykła relacja.

"Stateless" - oficjalny zwiastun:

Największą gwiazdą nowego serialu będzie Cate Blanchett ("Blue Jasmine", "Aviator"), która jest także producentką wykonawczą. W pozostałych rolach w serialu pojawią się tacy aktorzy jak: Phoenix Raei, Maria Angelico, Fayssal Bazzi, Kate Box, Syd Brisbane i Jai Courtney. Reżyserkami "Stateless" są Emma Freeman i Jocelyn Moorhouse. Pierwszy sezon serialu będzie liczył 6 odcinków.

"Stateless" pojawi się w australijskiej telewizji ABC już 1 marca, na Netfliksa ma trafić pod koniec 2020 roku.