"Stewardesa 2". Kaley Cuoco zdradza, co działo się za kulisami serialu. Niektóre zdarzenia mogą was zaskoczyć!

Drugi sezon uwielbianego przez fanów serialu "Stewardesa" już teraz dostępny jest na HBO Max. Z tej okazji odtwórczyni głównej roli i producentka serialu, Kaley Cuoco, zdradza, co działo się za kulisami serialu. Niektóre informacje mogą was zaskoczyć!

"Stewardesa" to jeden z popularniejszych seriali platformy HBO, opowiadający o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. Już dziś możemy oglądać na HBO Max jego drugi sezon. Pierwszy sezon stworzony był na podstawie powieści Chrisa Bohjaliana, drugi od niej odchodzi, nie sposób więc przewidzieć, w jakie wydarzenia będzie wplątana główna bohaterka serialu. Zgodnie z zapowiedziami, Cassie w dalszym ciągu pracuje jako stewardesa, a jednocześnie zostaje agentką CIA. Jednak podczas wykonywania zagranicznego zlecenia, mimowolnie staje się świadkiem morderstwa, co wplątuje ją w kolejną, międzynarodową intrygę. Odtwórczyni tej roli, Kaley Cuoco, w rozmowie z TVLine, opowiada o kulisach powstawania serialu.

Rozmawiając o powrocie Cassie do "pałacu pamięci", Cuoco wspomina, że jak zastanawiali się z twórcami, jak kontynuować ten pomysł, żeby nadal był nowy i ciekawy. Wówczas wymyślili, że Cassie spotka tam potencjalne wersje siebie, które mają także te cechy, których bohaterka nie chce, i których się obawia. Kręcenie scen, w których jedna aktorka występuje na raz w kilku rolach, okazało się bardzo trudne i, jak wspomina Cuoco, plan zdjęciowy przypominał jej ten z "Avengersów". Było na nim wiele aktorek-sobowtórów, z którymi Cuoco grała poszczególne sceny, i które musiały znać wszystkie jej kwestie, krótko mówiąc (słowami Cuoco), nie było to małe przedsięwzięcie.

Cuoco Zdradza również ciekawostkę z planu zdjęciowego, która wymaga podzielenia się małym spojlerem z odcinka szóstego: matka Cassie, w którą wciela się Sharon Stone, niespodziewanie policzkuje swoją córką. Okazuje się, że moment ten nie był przewidziany w scenariuszu, w związku z czym jej pełna szoku reakcja nie jest zagrana.

Sharon Stone podeszła potem do mnie i zaczęła pytać "uwielbiam cię, czy wszystko w porządku, ja po prostu czułam, że tak trzeba", na co odparłam: "tak, Sharon Stone, możesz robić wszystko, co chcesz!". To było szalone doświadczenie, które okazało się właściwie idealne dla tamtej sceny.

Cuoco, która jest również producentem wykonawczym serialu, wspomina także, jak znalazła idealną aktorkę do roli Grace, nowej postaci, która pojawia się w drugim sezonie. > Prowadziliśmy wtedy castingi do roli Grace, a ja akurat poświęciłam noc na oglądanie "Feel Good" i właściwie zakochałam się w niej [Mae Martin]. Następnego dnia zadzwoniłam do zespołu (...) i powiedziałam: "Słuchajcie, Mae Martin to Grace. (...) Wszyscy byli zachwyceni tym pomysłem i następnego dnia wytropiliśmy ją i zaprosiliśmy na casting.

Drugi sezon "Stewardesy" już teraz dostępny na HBO Max!

