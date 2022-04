"Stewardesa". Zwiastun 2. sezonu już w sieci! Sharon Stone, cztery wersje Kaley Cuoco i kolejna międzynarodowa intryga

Drugi sezon uwielbianego przez widzów serialu "Stewardesa" już wkrótce pojawi się na HBO Max, a tymczasem twórcy dzielą się pełnym emocji zwiastunem. Widzimy w nim kilka wersji głównej bohaterki, Cassie Bowden, i poznajemy jej matkę, w którą wciela się Sharon Stone. Jak zapowiada odtwórczyni głównej roli, Kaley Cuoco, "drugi sezon będzie wycieczką, której nigdy nie zapomnicie"!

Zwiastun drugiego sezonu hitu HBO Max. "Stewardesa 2" zaskakuje

"Stewardesa" to przepełniony czarnym humorem serial o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy.

Serial zdobył nadzwyczajną popularność i zebrał rzesze wiernych fanów. To oni sprawili, że serial limitowany otrzymał swoją kontynuację, którą zobaczymy już wkrótce. W roli głównej występuje oczywiście wyróżniona za swoją rolę nominacją do Emmy Kaley Cuoco, a jej ekranową matką, która nie ma już cierpliwości wobec córki, ani nadziei na jej poradzenie sobie z alkoholizmem, jest debiutująca w serialu Sharon Stone. Do obsady dołączają też Mo McRae ("Synowie Anarchii"), Callie Hernandez ("Soundtrack"), JJ Soria ("Army Wives"), Cheryl Hines ("Pohamuj entuzjazm") oraz Margaret Cho ("Drop Dead Diva").

W zwiastunie Kaley Cuoco zapowiada nachodzący sezon:

Jeśli myśleliście, że pierwszy sezon był szalony, drugi sezon będzie wycieczką, której nigdy nie zapomnicie

Faktycznie w krótkiej zapowiedzi sporo się dzieje. Cassie Bowden (Kaley Cuoco) żyje swoim najlepszym, trzeźwym życiem w Los Angeles, w wolnym czasie dorabiając jako agentka CIA. Jednak podczas wykonywania zagranicznego zlecenia, mimowolnie staje się świadkinią morderstwa, co wplątuje ją w kolejną, międzynarodową intrygę.

Drugi sezon kręcony był w Los Angeles, Berlinie i Reykjaviku, można więc spodziewać się spektakularnej fabuły i sporo zwrotów akcji. Tym bardziej, że w zwiastunie widzimy nie jedną, ale... aż cztery różne wersje Cassie. Bohaterka będzie je odwiedzać, udając się, jak w poprzednim sezonie, do ""pałacu pamięci". Jedna z jej wersji przedstawia na przykład taką osobę, jaką Cassie stałaby się, gdyby dokonywała lepszych wyborów, a inna to wciąż pijąca, pozbawiona wszelkiej kontroli nad swoim życiem kobieta. Czy Cassie uda się trzymać z daleka od tej wersji siebie? O tym przekonamy się już niedługo, bo pierwsze dwa odcinki 2. sezonu "Stewardesy" będą miały premierę na HBO Max już 22 kwietnia!

Pierwszy sezon "Stewardesy" jest dostępny na HBO Max!

