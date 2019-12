"Stranger Things 4". Gaten Matarazzo zdradził, która fanowska teoria jest jego ulubioną. Chodzi o Suzie!

W sieci mnożą się fanowskie teorie dotyczące 4. sezonu "Stranger Things". Mówi się, że w nowych odcinkach kłopoty czekają siostrę Mike'a. Powstała też teoria dotycząca niezwykłych umiejętności Jedenastki. Spekuluje się również, że w nowych odcinkach zobaczymy powrót mamy Eleven. Na tym oczywiście jeszcze nie koniec.

Gaten Matarazzo w rozmowie z Variety podzielił się swoją ulubioną fanowską teorią. Dotyczy ona serialowej dziewczyny Dustina - Suzie (Gabriella Pizzolo).

Wszystkie są interesujące. Moją ulubioną teorią jest jednak ta, w której Suzie okazuje się rosyjskim mózgiem i szpiegiem współpracującym z rosyjskim rządem. Myślę, że to tak głupie, że aż zabawne. zabawne. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy, to byłoby dziwnie – powiedział aktor.