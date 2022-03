"Stranger Things 4". Nowe zdjęcia pokazują, jak zmienili się młodzi aktorzy. Niektórzy są nie do poznania!

Trzeci sezon "Stranger Things" miał premierę w odległym 2019 roku, ale wkrótce oczekiwanie fanów serialu nareszcie dobiegnie końca. Znana jest już data przedostatniego, czwartego, sezonu - będzie dostępny na Netfliksie 27 maja 2022 roku. Już teraz twórcy zaspokoili nieco ciekawość wielbicieli Jedenastki (Millie Bobby Brown), Mike'a (Finn Wolfhard), Willa (Noah Schnapp), Lucasa (Caleb McLaughlin) oraz Dustina (Gaten Matarazzo) i podzielili się sporą porcją nowych fotosów z nadchodzących odcinków.

Zdjęcia są sporym zaskoczeniem! Mają mroczniejszą aurę niż te z poprzednich sezonów, a niektórzy bohaterowie są nie do poznania. Jeden z twórców, Ross Duffer, wypowiedział się na temat zmiany stylu serialu, wynikającej z dojrzewania odtwórców głównych ról:

Kiedy proponowaliśmy ten serial Netfliksowi te trzy lata temu, przedstawiliśmy go z dzieciakami - takimi jak z "The Goonies" w "E.T". Tacy są w zamyśle serialu. Dorośli są jak ze "Szczęk" i "Bliskich spotkań trzeciego stopnia", a nastolatki - jak z "Koszmaru z ulicy Wiązów" albo "Halloween". Ale w tym roku nie ma już dzieci. Nie możemy już ciągnąć stylu jak z "The Goonies". I w ten sposób idziemy mocno w stronę horroru, czyli terytorium, które kochamy. Fajnie było wprowadzić te zmiany.