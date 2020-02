"Stranger Things 4". Nowy bohater w nowych odcinkach. Kim jest Ashe?

Szczegóły 4. sezonu "Stranger Things" są owiane wielką tajemnicą. Jak się okazuje w nowych odcinkach pojawi się nowy bohater. Kim jest Ashe?

"Stranger Things 4" - nowy bohater

Trwają prace nad 4. sezonem "Stranger Things". Szczegóły nowych odcinków trzymane są jednak w ścisłej tajemnicy. Nie ujawniono daty premiery, ani nawet daty rozpoczęcia zdjęć nowej serii.

Na stronie murphysmultiverse.com pojawiła się informacja o trwającym castingu do "Stranger Things" właśnie, a to oznacza, że w 4. sezonie pojawi się nowy bohater.

"Stranger Things 4" - kim jest Ashe?

Według informacji podanych na stronie, bohater ma mieć na imię Ashe, a castingowcy poszukują mężczyzny ze Stanów Zjednoczonych w wieku ok. 20 lat, bez względu na pochodzenie etniczne. Co więcej, nie będzie to występ epizodyczny, ponieważ aktor ma mieć kontrakt na cały 4. i 5. (!) sezon!

"Stranger Things" - o serialu

"Stranger Things" to serial oryginalny Netflix stworzony przez braci Duffer i wyprodukowany przez Monkey Massacre Productions oraz 21 Laps Entertainment. Bracia Duffer opełnili funkcję producentów wykonawczych. Produkcją zajmowali się również Shawn Levy, Dan Cohen z 21 Laps Entertainment oraz Iain Paterson.