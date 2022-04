"Stranger Things 4". Nowy potwór ujawniony! Czym jest Vecna? Inspiracją były kultowe filmy

Nowe odcinki "Stranger Things" zbliżają się wielkimi krokami. Dopiero co opublikowany zwiastun dostarczył informacji na temat nowego potwora, wypowiedzieli się także o nim twórcy serialu. Również fani przeprowadzili swoje dochodzenie.

Szczegóły na temat nowego potwora "Stranger Things". Inspiracją były kultowe filmy!

12 kwietnia twórcy "Stranger Things" podzielili się oficjalnym zwiastunem 4. sezonu, na który widzowie długo czekali. Zapowiedź nie zawodzi. Widzimy w nim zbliżającą się wojnę światów i coraz mroczniejszy klimat serialu, który coraz bardziej przypomina rasowy horror. W zwiastunie oglądamy też nowego potwora.

Czym jest Vecna - potwór, którego zobaczymy w "Stranger Things 4"?

W rozmowie z IGN twórcy podzielili się inspiracjami, które pomogły stworzyć im tę postać. Jest ona mieszanką Freddy'ego Krugera z "Koszmaru z ulicy Wiązów" i klowna Pennywise z filmu "To". Retro klimatu, z którego serial jest znany, dodawać będzie fakt, że potwór jest tworzony właśnie, tak jak to robiono dawniej - bez użycia technik postprodukcyjnych, za pomocą efektów specjalnych wytworzonych fizycznie.

To, co tu widzicie, to w 90% efekty praktyczne. Vecna w całym sezonie jest w 90% z efektów praktycznych. Chcieliśmy, aby była obecna na planie i aby nasi mogli na nią reagować, podczas gdy w 3. sezonie reagowali na piłkę plażową. Chcieliśmy mieć coś, co moglibyśmy rzeczywiście sfilmować, i myślę, że dzięki temu ten czarny charakter jest straszniejszy, bardziej realny i namacalny.

Co ciekawe, fani przewidują, że Vecna to może być tak naprawdę Victor Creel (Robert Englund, "Koszmar z ulicy Wiązów"), który w wyniku opętania przez Łupieżcę Umysłów i potencjalnego stracenia zmysłów, stopniowo przemienił się w potwora. Jak widać w zwiastunie, ma on postać humanoidalną, więc teorie te zdecydowanie nie są bezpodstawne. Powiązanie z filmem z lat 80-tych jest na razie tylko spekulacją, ale fani odkryli na temat potwora coś jeszcze - będzie to kolejny potwór inspirowany grą RPG Dungeons and Dragons, nieumarły bóg, który był czarodziejem, a następnie stał się potworem. Jeszcze przed premierą zwiastuna bracia Duffer krótko wypowiedzieli się na temat nowego potwora, co pozwoliło fanom wysnuć powyższe teorie:

Zaczyna pojawiać się nowy koszmar, coś, co zostało dawno pogrzebane, coś, co łączy wszystko.

Premiera 1. części 4. sezonu „Stranger Things” już 27 maja na Netfliksie!

