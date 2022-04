"Stranger Things". Zwiastun 4. sezonu już dostępny! Takich emocji w kultowym serialu jeszcze nie było!

Po niemal 3 latach oczekiwania na 4. sezon "Stranger Things"... dalej oczekujemy, ale teraz przynajmniej możemy obejrzeć zwiastun nadchodzących odcinków. A te zapowiadają się wyjątkowo mrocznie i emocjonująco!

Zwiastun 4. sezonu hitu Netfliksa już dostępny!

Cierpliwość fanów "Stranger Things" wciąż jest poddawana próbie po 3 lata oczekiwania na nowy sezon, ale twórcy raz na jakiś czas dostarczają nowych, ekscytujących informacji o produkcji. Wieści o spin-offie, kolejne krótkie zapowiedzi najbliższego sezonu... w końcu jednak twórcy podzielili się tym ostatecznym, oficjalnym zwiastunem 4. sezonu "Stranger Things"! Ale nawet na niego trzeba było sporo czekać, udostępniając odliczanie do zwiastuna w czasie rzeczywistym. Na YouTube'ie przez kilkanaście godzin można było wyświetlać stary zegar, drżącą taśmę odgradzającą go od opustoszałej uliczki i bardzo niepokojące dźwięki. To mógł być sam w sobie przedsmak klimatu nadchodzących odcinków, które gatunkowo mają bardzo zbliżyć się do horroru, jak zapowiadali już kilkakrotnie twórcy serialu. Właśnie opublikowany zwiastun tylko to potwierdza.

W zwiastunie obserwujemy zbliżającą się wojnę światów, na którą bohaterzy muszą być gotowi. W opisie 4. sezonu czytamy:

Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.

Pierwszą część sezonu zobaczymy pod koniec maja, a finałowe odcinki będą dostępne na Netfliksie 1 lipca.

Premiera 1. części 4. sezonu „Stranger Things” już 27 maja na Netfliksie!

