"Stulecie Winnych 4". Pogrzeb Andzi i Stanisława. Łzy same cisną się do oczu! Tak rodzina pożegna nestorów rodu

W święta wielkanocne 2022 zobaczymy poruszające sceny w serialu "Stulecie Winnych". Widzowie w 7. odcinku 4. sezonu pożegnają Andzię i Stanisława, czyli nestorów rodu Winnych. Jak będzie wyglądało ostatnie pożegnanie Andzi i Stanisława? W galerii publikujemy najnowsze zdjęcia z serialu "Stulecie Winnych".

To koniec losów Andzi (Barbara Wypych) i Stanisława (Jan Wieczorkowski) Winnych. Śmierć nestorów rodu Winnych, czyli ojca Mani (Magdalena Walach), Ani (Urszula Grabowska) i Łucji (Sandra Drzymalska) oraz matki Jerzyka (Andrzej Andrzejewski) i Benka (Bartłomiej Kotschedoff) to jeden z najsmutniejszych momentów w całym serialu. Pogrzeb Andzi i Stanisława odbędzie się w 46. odcinku "Stulecia Winnych". Co się wydarzy? Winni wyleją w tym odcinku morze łez. Utrata ojca będzie dla Ani i Mani niezwykle bolesna.

Kogo zabraknie na pogrzebie Andzi i Stanisława?

W uroczystościach pogrzebowych nie będzie mogła uczestniczyć m.in. Michelle (Maria Pawłowska), która trafi do obozu dla internowanych. Przeczytasz o tym więcej w naszym poprzednim tekście. Michał junior (Marcin Franc) także nie pożegna ukochanego dziadka.

Płacz i łzy na pogrzebie Andzi i Stanisława - zobacz zdjęcia w galerii

"Stulecie Winnych" - o czym jest serial?

Serial "Stulecie Winnych" przedstawia losy rodziny mieszkającej w podwarszawskim Brwinowie. Nestorami rodu są Antoni i Bronisława. Historia rodziny pokazana jest na tle ważnych wydarzeń z historii Polski w XX wieku. Akcja rozpoczyna się w 1914 roku, w przededniu wybuchu I wojny światowej. Kończy 100 lat później, w czasach współczesnych.

W czwartym sezonie "Stulecia Winnych"