"Stulecie Winnych". Będzie 3. sezon serialu! Co czeka Winnych?

Mamy dobrą wiadomość dla fanów "Stulecia Winnych" - będzie 3. sezon serialu! Co czeka Winnych? Sprawdź, co już wiadomo!

"Stulecie Winnych" - będzie 3. sezon!

Powoli już kończy się drugi sezon "Stulecia Winnych", serialu, który pokochali Polacy. Na szczęście na tym nie koniec - niedługo ruszą zdjęcia do kolejnych odcinków! Co czeka Winnych?

Na razie niewiele wiadomo na temat kolejnej serii, ale jak podaje "Tele Tydzień", w 3. sezonie "Stulecia Winnych" bohaterowie będą borykać się z problemami życia w epoce PRL-u. W nowych odcinkach będziemy oglądać perypetie małżeńskie Mani (Karolina Bacia) i Ani (Weronika Humaj). Zobaczymy także rozwój nowego pokolenia - młodość córeczek Mani.

Niestety nad siostrami wciąż jak zły duch krążyć będzie Kazimierz (Mateusz Janicki)... Co to znaczy? Co jeszcze się wydarzy? Odpowiedzi na te pytania poznamy wkrótce!

