"Stulecie Winnych". Gdzie naprawdę znajduje się dom rodziny Winnych? Sprawdziliśmy!

W związku z tak dużą popularnością "Stulecia Winnych" nie można się dziwić, że widzowie chcą poznać jak najwięcej szczegółów na temat serialu. Wielu widzów zastanawia się, gdzie tak naprawdę znajduje się rodzinny dom Winnych, w którym Bronisława i Antonii wychowali swoich synów.

Gdzie w rzeczywistości znajduje się dom Winnych? Z odpowiedzią przyszła sama Telewizja Polska, która ujawniła, że zdjęcia w domu Winnych odbywały się na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Fani nie mogą oderwać wzroku od domu, który idealnie odwzorowuje styl dawnych lat.

Moje marzenie pojechać i zobaczyć to na własne oczy. Uwielbiam taki klimat ❤❤❤sama chętnie bym zamieszkała w takim domku.

Jak się tylko sytuacja zmieni z tym wirusem to mam w planach tam pojechać ❤️

Mam to szczęście, że mieszkam w Sierpcu A Skansen to nasza duma i perła. Bardzo często tam bywam i zachęcam wszystkich do odwiedzin.