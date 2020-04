"Stulecie Winnych". Ilona Łepkowska skrytykowała Jarosława Kaczyńskiego. Przestanie pracować nad serialem?

Ilona Łepkowska napisała do Jarosława Kaczyńskiego list, w którym skrytykowała zachowanie prezesa PiS. Skomentowała też kontrowersyjny materiał "Wiadomości". Czy to może skutkować tym, że przestanie pracować nad serialem "Stulecie Winnych", emitowanym w TVP1?

Ilona Łepkowska porzuci "Stulecie Winnych"?

Ilona Łepkowska to jedna z najbardziej znanych polskich scenarzystek. To ona była odpowiedzialna m.in. za pierwsze odcinki "M jak miłość" i "Barw szczęścia". Teraz jest szefem zespołu literackiego pracującego przy "Stuleciu Winnych" - serialu emitowanego w TVP1. Czy krytyka prezesa PiS może doprowadzić do zakończenia jej współpracy z Telewizją Polską?

Po obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej, scenarzystka napisała list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym skrytykowała jego zachowanie, w tym m.in. odwiedzanie cmentarza w czasie, gdy jest to zabronione dla pozostałych Polaków. Poczuła się też dotknięta tym, że w "Wiadomościach" określono ją jako "pisarkę". - Kilkoro przyjaciół śmiało się, że przestałam być scenarzystką TVP, skoro jestem dla nich tylko "pisarką". Ale może powinnam uznać, że to nobilitacja? - powiedziała Łepkowska w rozmowie z onetem.

W sieci zawrzało. Zaczęły pojawiać się pytania, czy w związku z tym, scenarzystkę czeka zakończenie współpracy z TVP. - Nie pracuję już przy "M jak miłość" czy "Barwach szczęścia", ale jest tam moje nazwisko, bo byłam autorką pomysłów, na których są one oparte. Ale czy z powodu mojego listu do Jarosława Kaczyńskiego zdejmą z anteny serial o największej na polskim rynku telewizyjnym oglądalności? No raczej nie przypuszczam. W emisji jest akurat "Stulecie Winnych". To jedyny serial TVP, nad którym teraz intensywnie pracuję - zauważyła i dodała:

Zespół scenariuszowy pod moim kierownictwem pisze teraz odcinki trzeciego sezonu, do którego niebawem miały się zacząć zdjęcia. Mam podpisaną umowę na trzeci sezon jako kierownik literacki tego projektu. Przy czwartym sezonie, o czym już uprzedziłam producenta dużo wcześniej, jeszcze przed epidemią, nie będę pracować. Nie mam już po prostu na to siły... To jest bardzo trudny serial, wymaga dokumentacji historycznej. Więc będę musiała "Stulecie" komuś przekazać. Ale to moja decyzja, nie telewizji.

Czy po odejściu Ilony Łepkowskiej "Stulecie Winnych" będzie się cieszyło równie dużą popularnością jak teraz? Przekonamy się wkrótce!

