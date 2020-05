"Stulecie Winnych". Jakub Guszkowski wspomina rolę Antka Jamrożego. Jak grało mu się bestię i nazistowskiego konfidenta?

Jakub Guszkowski w "Stuleciu Winnych" wcielał się w postać miejscowego zbrodniarza i nazistowskiego konfidenta, Antka Jamrożego, który był gotowy sprzedać Niemcom każdego mieszkańca Brwinowa. Bardzo nie lubił Anny Winnej (Weronika Humaj), która jeszcze przed wojną odrzuciła jego zaloty...

Jak tę trudną rolę wspomina Jakub Guszkowski? Co o swoim bohaterze sądzi młody aktor?

Gdy tworzyłem Antka, to często myślałem i tworzyłem sobie w głowie taki wariant jego życia, w którym był osobą dobrą. Nikomu by nie robił krzywdy, pomagałby innym. Dopiero na to wyobrażenie nakładałem sobie okoliczności, które sprawiły, że stał się bestią niemalże i kim, kto dopuszczał się czynów okropnych. Jednocześnie mam poczucie, że każdy mógłby w takiego Antka się przemienić - zdradził Jakub Guszkowski.