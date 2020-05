"Stulecie Winnych". Katarzyna Kwiatkowska wspomina realizację serialu: "Jest seks, jest przemoc, wiele rzeczy tutaj może w widzu wywołać emocje"

Z okazji finału 2. sezonu "Stulecia Winnych" prezentujemy Wam naszą rozmowę z Katarzyną Kwiatkowską, którą przeprowadziliśmy jeszcze na planie 1. sezonu tej produkcji. Kwiatkowska w "Stuleciu Winnych" wciela się w postać Kazimiery Winnej, żony Władysława. Aktorka tak mówi o swojej postaci:

W serialu "Stulecie Winnych" gram Kazię. Jestem żoną jednego z trzech braci Winnych, czyli trzech głównych bohaterów. I co bardzo mnie śmieszyło od początku, gram synową Kingi Preis i zwracam się do niej per mamo.