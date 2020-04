"Stulecie Winnych". Krzysztof Wach opowiada o swojej roli. Na kim wzorował się grając okrutnego oficera Kopfa?

Krzysztof Wach to jedna z gwiazd 2. sezonu serialu "Stulecie Winnych". Chociaż aktor wciela się w postać okrutnego niemieckiego oficera Kopfa, to fani i tak go pokochali! Sprawdźcie, na kim wzorował się Wach kreując swoją postać!

"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 8 - premiera w niedzielę, 26 kwietnia, o godzinie 20:20 na antenie TVP1 Krzysztof Wach zaliczył mocne wejście w 2. sezonie "Stulecia Winnych". Jego niemiecki oficer Kopf jest okrutny, cyniczny i zdolny do największego zła. A wszystko to robi w białych rękawiczkach, sterując innymi, przy czym uśmiech nie schodzi z jego twarzy... Mogłoby się wydawać, że widzowie znienawidzą taką postać, ale nic bardziej mylnego! Widzowie wprost zakochali się w Krzysztofie Wachu, chociaż wielu z nich nie może pogodzić się z tym, że tak dobry aktor gra czarny charakter! Co Krzysztof Wach mówi o swojej roli? Na kim się wzorował kreując hitlerowskiego zbrodniarza? Aktor opowiedział o tym: Inspirowałem się rolą, którą zagrał Christoph Waltz w moim ulubionym filmie "Bękarty wojny". Inspirowałem się facetem, który za pomocą czyichś rąk, potrafi zrobić mnóstwo złych rzeczy. Co jeszcze powiedział Krzysztof Wach o swojej roli? Sprawdźcie sami!