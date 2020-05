"Stulecie Winnych". Lidia Sadowa została mamą! Jak serialowa Anna Iwaszkiewicz "zakamuflowała" ciążę na planie produkcji?

Lidia Sadowa, która w "Stuleciu Winnych" wciela się w postać Anny Iwaszkiewicz, z okazji nadchodzącego finału 2. sezonu serialu postanowiła podzielić się z widzami bardzo osobistym wyznaniem. Okazało się, że... Sadowa podczas zdjęć do 2. sezonu serialu była w ciąży!

To była moja „mała” tajemnica podczas kręcenia tego sezonu @stuleciewinnychtvp. Jak zaczynaliśmy zdjęcia byłam w 5 miesiącu ciąży, a kończyłam w sumie tuż przed porodem. Maskowałam się głównie oparciami krzeseł, poręczą od schodów i koszykiem z książkami Mani, ale bez pomocy dziewczyn od kostiumów, a także wyobraźni reżysera i operatora- Anna Iwaszkiewicz by nie istniała:) na planie @nawspolnej_tvn zresztą podobnie. Dzięki Bogu za wielkie swetry i kurtki XXXL. Ten sezon dobiega już końca i mimo, że znam treść, to koledzy grają tak, że przeżywam wszystko i wzruszam się co chwila. A jak Wasze wrażenia??