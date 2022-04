"Stulecie Winnych". Maria Pawłowska zachwyca jako Miszelka w serialowym hicie TVP! Gdzie jeszcze można ją obejrzeć? Ile ma lat?

Maria Pawłowska to jedna z najzdolniejszych i najciekawszych młodych polskich aktorek. Część widzów może już doskonale znać ją chociażby z "M jak miłość" czy "Leśniczówki", ale to rola Miszelki w kultowym już "Stuleciu Winnych" sprawiła, że widzowie po prostu ją pokochali! Skąd pochodzi młoda aktorka? Gdzie jeszcze zagrała? Sprawdźcie!

KIM JEST MARIA PAWŁOWSKA

Maria Pawłowska urodziła się 8 lutego 1991 roku w Krakowie i jest absolwentką VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie. W 2009 roku ukończyła Studium Aktorskie Doroty Zięciowskiej i Zbigniewa Kalety w Krakowie, natomiast w 2013 roku została absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Wówczas także otrzymała wyróżnienie za rolę w spektaklu "Harce młodzieży polskiej" na 31. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.

Maria Pawłowska po raz pierwszy na małym ekranie pojawiła się w 2012 roku, gdy gościnnie zagrała w serialach "Komisarz Alex" oraz "Hotel 52". Zanim zobaczyliśmy ją w większej roli, zaliczyła też małe epizody w serialach "Przepis na życie" (2013) i "Ojciec Mateusz" (2014). Ale jej czas dopiero miał nadejść... W "M jak miłość" Maria Pawłowska po raz pierwszy pojawiła się w 2017 roku. Zadebiutowała w odcinku nr 1325, jako Ania Olech. Pawłowska zaliczyła "wejście z buta" do serialu, gdy chciała ratować Marcina Chodakowskiego przed rzekomym samobójstwem! W ten sposób zagościła w życiu mężczyzny na dłużej i narobiła niemałego zamieszania w życiu bohaterów popularnej "Emki"!

MARIA PAWŁOWSKA - INNE ROLE

Maria Pawłowska swoją pierwszą główną rolę kinową zaliczyła w 2014 roku w filmie "Karuzela" Roberta Wichrowskiego. Co ciekawe, to właśnie tam po raz pierwszy wspólnie grała z Mikołajem Roznerskim, czyli Marcinem Chodakowskim z "M jak miłość". Wcześniej natomiast mogliśmy aktorkę oglądać w małej roli w głośnym "Mieście 44" Jana Komasy, a w 2015 roku, obok m.in. Ewy Szykulskiej, zagrała w rosyjskim filmie "W daljokom sorok piatom... wstreczi na elbie". Niestety produkcja nigdy nie trafiła do polskich kin.

Rok 2016 przyniósł kilka ról epizodycznych. Najpierw serial "Strażacy", później mała rola w filmie "Po prostu przyjaźń", następnie epizod w głośnym serialu "Pakt 2" telewizji HBO, udział w filmie "Konwój" oraz kolejny epizod w "Komisarzu Aleksie". Także wtedy Maria Pawłowska miała okazję zagrać, u boku Danuty Stenki i Cezarego Pazury, w krótkometrażówce "Tabliczka mnożenia".

fot. AKPA

Przełomowy okazał się 2017 rok. Zaczęło się od epizodu w "Sztuce kochania. Historii Michaliny Wisłockiej", a skończyło się na roli w "M jak miłość" oraz kreacji stażystki Dagmary Stawskiej w serialu TV Puls pt. "Lekarze na start". Była to jedna z najciekawiej zapowiadających się produkcji sezonu; świetna młoda obsada i ciekawy scenariusz, lecz niestety telewizja nie zdecydowała się na realizację 2. sezonu, stawiając na realizację dużo tańszego serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Fani do dzisiaj domagają się wznowienia "Lekarzy na start". Następnie Maria Pawłowska znalazła się w obsadzie serialu "Leśniczówka", gdzie wciela się w postać Ewy Płoskiej, a do tego w 2019 roku zagrała główną rolę w filmie "Letnie popołudnie".

Rok 2021 przyniósł Marii Pawłowskiej angaż w serialowym hicie TVP, czyli 3. sezonie "Stulecia Winnych", gdzie wciela się w postać Michelle. To córka Damiana Winnego, która postanowiła wrócić do Polski, aby poznać ojczyznę swojego ojca. Teraz jej bohaterka jest jedną z czołowych postaci w "Stuleciu Winnych 4".

MARIA PAWŁOWSKA - TEATR I DUBBING

Marię Pawłowską możemy podziwiać też na deskach teatralnych. W 2011 roku zagrała w Teatrze 6. Piętro w spektaklu "Chory z urojenia", następnie oglądaliśmy ją w "MP4" w Teatrze Powszechnym w Warszawie, w 2013 roku przyszedł czas na "Harce młodzieży polskiej" w Teatrze IMKA, a także "Piosennik (Kobieta Marzeń)" w warszawskim Teatrze Ateneum i "Testament cnotliwego rozpustnika" w Teatrze Kamienica. W 2015 roku zagrała w Teatrze Ochoty w "33 powieściach, które każdy powinien znać".

W dubbingu Maria Pawłowska udzieliła się m.in. w produkcjach "Hotel 13" (2012) oraz "Co w trawie piszczy" (2017).

MARIA PAWŁOWSKA - ŻYCIE PRYWATNE

Maria Pawłowska od 2017 roku jest żoną aktora Michała Poznańskiego. Wraz z mężem pisze scenariusze oraz organizuje reklamy i inne produkcje. Jak sama przyznaje, zna trzy języki obce: angielski, francuski i włoski. W dzieciństwie miała okazję mieszkać we Francji, ponieważ jej rodzice są są naukowcami i tata jako fizyk nuklearny dostał posadę we Francji.

