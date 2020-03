"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 1. Śmierć Antoniego. Mania oskarża Anię o romans z jej mężem! Mania odtrąci swoje córki? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na wielki powrót przebojowego serialu TVP "Stulecie Winnych"! W 1. odcinku 2. sezonu serialu "Stulecie Winnych" będzie się działo! Śmierć Antoniego. Mania oskarża Anię o romans z jej mężem! Mania odtrąci swoje córki? Sprawdźcie, co jeszcze stanie się w 14. odsłonie "Stulecia Winnych"!

"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 1 - premiera w niedzielę, 15 marca, o godzinie 20:15 na antenie TVP1

W 14. odcinku serialu "Stulecie Winnych" dla Winnych już pierwsze dni wojny obfitują w dramatyczne wydarzenia. W pokazowej egzekucji śmierć ponosi nestor rodu, Antoni (Roman Gancarczyk), który oddaje swoje życie za Pawła (Tomasz Włosok).

Na ulicach Brwinowa panuje chaos. Mania (Karolina Bacia) zaczyna rodzić, a później oskarża Anię (Weronika Humaj) o romans z jej mężem. Paweł szuka lekarza i wpada na niemiecki patrol. Przed aresztowaniem ratuje go Antek Jamroży (Jakub Guszkowski). Po porodzie Ania nakazuje Pawłowi wejść do sypialni i mówi:

Przytulisz Manię i powiesz, że ją kochasz. Ją i dzieci. I że wszystko będzie dobrze.

Paweł w końcu ulega. Ustala z żoną imiona: "starsza" to Kasia, "młodsza" – Basia. Nagle Paweł prosi Manię o wybaczenie i wybiega z domu. Ania biegnie za nim. Już dłużej nie mogę kłamać. Chłopak przyznaje, że w chwili, gdy był pewny, że zginie, myślał tylko o Ani. Ona każe mu wrócić. Masz powiedzieć, że ją kochasz. Że nic cię ze mną nie łączyło! Paweł pyta, czy Ania powie to samo siostrze. Tak. Bo to jest moja siostra! Po tych słowach Paweł odchodzi.

Zdjęta bólem Bronia (Kinga Preis) myje ciało Antoniego. Rodzina martwi się, że od śmierci męża nie wypowiedziała żadnego słowa. Gdy Stanisław (Jan Wieczorkowski) odwiedza Manię, dopytuje gdzie jest Paweł. Ania kłamie, że poszedł zawiadomić swoich rodziców. Stanisław wracając do domu cudem uchodzi z życiem podczas nalotu niemieckich samolotów. Willa Wieruszów zostaje zamieniona na szpital polowy.

Kazia (Katarzyna Kwiatkowska) i Anna Iwaszkiewicz z córkami włączają się w pomoc przy rannych. Obowiązki zastrzelonego doktora Brzozowskiego przejmuje młody lekarz, doktor Granatowicz (Grzegorz Kwiecień). W szpitalu zjawia się Jasiek Winny (Patryk Szwichtenberg) w mundurze żołnierza WP. Kazia bezskutecznie próbuje zatrzymać syna z dala od wojny.

Po odejściu Pawła, Mania wciąż oskarża siostrę o zdradę. Antoniego żegna cała rodzina, poza Ignacym (Krzysztof Rogucki) uwięzionym w bombardowanej Warszawie. Ania ma wizję. Mówi ojcu, że nadchodzą straszne czasy. Od porodu Mania nie zajmuje się córeczkami, małe płaczą z głodu. Dopiero ostre słowa Ani sprawiają, że przystawia do piersi jedną, potem drugą córeczkę.

Do chaty wpada Władek (Arkadiusz Janiczek) z wiadomością, że Sowieci napadli na Polskę. W nocy Niemcy anektują mieszkanie nad biblioteką, Ania prosi o wstawiennictwo Jamrożego. Następnego dnia wszyscy wsłuchują się w radiowe przemówienie prezydenta Starzyńskiego - Warszawa skapitulowała. Anię budzi pukanie do drzwi. Mania jest pewna, że to Paweł. Przybyszem okazuje się Kazimierz Tarasiewicz (Mateusz Janicki), przedwojenna sympatia Ani.