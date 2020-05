"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 13. Bronisława nie żyje. Andzia wraca z Włoch do Brwinowa! Zdobędzie serce samotnego Stanisława? Co wydarzy się w ostatnim odcinku serialu? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na wielki finał 2. sezonu serialu "Stulecie Winnych". Przed nami 13. odcinek 2. sezonu "Stulecia Winnych", który dla wielu może pozostawić więcej pytań niż odpowiedzi. Bronisława nie żyje. Andzia wraca z Włoch do Brwinowa! Zdobędzie serce samotnego Stanisława? Co wydarzy się w ostatnim odcinku serialu? Sprawdźcie, co jeszcze stanie się w 26. odcinku "Stulecia Winnych"!

"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 13 - premiera w niedzielę 31 maja, o godzinie 20:20 na antenie TVP1 W 26. odcinku serialu "Stulecie Winnych" rodzina Winnych bardzo cierpi po śmierci nestorki rodu (Kinga Preis). Załamany Stanisław (Jan Wieczorkowski) nie wie, jak dalej żyć. Zastanawia się, jak sobie poradzi bez zaradności i mądrości Broni. Ignacy (Lesław Żurek) zaskakuje rodzinę wiadomością, że zwątpił w Boga i porzucił stan kapłański. Niespodziewanie dla wszystkich, z Włoch przybywa Andzia (Barbara Wypych) z synami. W ucieczce przed sycylijską mafią, szuka schronienia w Brwinowie, gdzie wprowadza radość i nadzieję do smutnego, opuszczonego domu Stanisława. Zdobędzie w końcu serce samotnego Winnego? Umierająca Bronisława wyzna Ignacemu i Jaśkowi, że Łucja jest córką Stanisława? Co dalej z Manią i Ryszardem?Zobacz więcej Łucja (Sandra Drzymalska) szybko przekonuje się, że zamieniła więzienną celę na "sutenerską klatkę". Próbuje się buntować, niestety Walczak (Mirosław Haniszewski) ma nad nią władzę. Gdy Mania (Karolina Bacia) po raz kolejny szykuje się do wyczekanego ślubu z Ryszardem (Piotr Rogucki), w rozmowie Ani (Weronika Humaj) z Michałem (Stefan Pawłowski) powraca temat małżeństwa. Śniegocki nie może zrozumieć niechęci ukochanej do stanu małżeńskiego. Czuje, że Ania nie jest z nim szczera. Czy ich miłość przetrwa kolejną próbę? Zobacz galerię