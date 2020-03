"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 2. Ania bierze ślub z Kazimierzem i opuszcza Brwinów! Zobacz zwiastun!

Czy Mania przebaczy siostrze? Jak mieszkańcy Brwinowa radzą sobie z niemiecką okupacją? Zobacz zwiastun 2. odcinka drugiego sezonu serialu "Stulecie Winnych"!

"Stulecie Winnych" sezon 2. odcinek 2. w niedzielę, 22.03.2020 r. o godzinie 20:15 w TVP1! - sprawdź program tv

Mani (Karolina Bacia) wydaje się, że nie potrafi już kochać Ani (Weronika Humaj). - Jestem złym człowiekiem Ignaś, podłym, bo nie potrafię już kochać swojej siostry. Ona zabrała mi go. Zabrała mi Pawła - mówi dziewczyna.

Tymczasem, Ania nawiązuje coraz bliższe relacje z Kazimierzem (Mateusz Janicki), który w tajemnicy planuje już ich przyszłość. Nie jest jednak pewna, co do niego czuje. Stanisław (Jan Wieczorkowski) nie jest zadowolony z tej znajomości. - Nie wiem córeczko, jakie ty masz plany wobec niego, ale on ci szczęścia nie da. Paniczek z Krakowa - stwierdza.

W 2. odcinku drugiego sezonu "Stulecia Winnych" okupacja niemiecka daje się coraz silniej we znaki mieszkańcom Brwinowa. Niemcy zabijają 13 letniego syna sąsiadów, którzy nie podporządkowali się rozporządzeniu o przekazywaniu Niemcom produktów rolnych. Ponadto Jamroży (Jakub Guszkowski) proponuje Ani "pomoc" dla całej rodziny za jej przychylność wobec niego. Ania szydzi z tej propozycji. Następne spotkanie z chłopakiem może skończyć się drastycznie – pijany Jamroży mierzy do niej z pistoletu. To zdarzenie budzi Bronię (Kinga Preis) z letargu, namawia wnuczkę do wyjazdu.

- Wyjedź. On ci tutaj nie da spokoju.

- Nie mogę was zostawić.

- Musisz dziecko!

- Dacie sobie radę beze mnie?

- Wrócisz jak... jak tylko tu ucichnie.

Ania bierze ślub z Kazimierzem i opuszczają Brwinów. Jaki los ich czeka?

