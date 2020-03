"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 3. Ania z mężem wyprowadza się do Warszawy. Kazimierz zabroni Ani kontaktów z Żydami? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 3. odcinek 2. sezonu serialu "Stulecie Winnych". Ania z mężem wyprowadza się do Warszawy. Kazimierz zabroni Ani kontaktów z Żydami? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 16. epizodzie "Stulecia Winnych"!

"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 3 - premiera w niedzielę, 29 marca, o godzinie 20:15 na antenie TVP1

W 16. odcinku serialu "Stulecie Winnych" Ania (Weronika Humaj) z Kazimierzem (Mateusz Janicki) wprowadzają się do kamienicy w Warszawie. Jasiek dociera do Lwowa, gdzie trafia do redakcji Czerwonego Sztandaru, w której rządzi Wanda Wasilewska. W Warszawie Ignacy (Lesław Żurek) angażuje się w pomoc żydowskim dzieciom. Pomaga mu młoda, pełna życia Krysia Żelazkiewicz.

Mania nie potrafi wybaczyć Ani! Ania przyjmuje oświadczyny Kazimierza!Zobacz więcej

Ania intensywnie szuka pracy. Między nią a mężem coraz częściej dochodzi do nieporozumień. W Brwinowie Mania (Karolina Bacia) prowadzi podziemną bibliotekę. Iwaszkiewiczowa proponuje przechowywanie książek w Stawisku. Ania w drodze do Brwinowa spotyka Helę (Diana Zamojska), swoją pierwszą mamkę, która teraz zajmuje się szmuglowaniem towarów do stolicy. Hela nie ukrywa zainteresowania Stanisławem (Jan Wieczorkowski).

Ania jest świadkiem torturowania przez Niemców starego Żyda. Gdy w jego obronie staje młoda kobieta, Ania błyskawicznie odciąga ją na bok. Uratowana to Róża Frejlich (Maria Dębska), koleżanka Ani żydowskiego pochodzenia. Okazuje się, że Róża z rodziną są sąsiadami Tarasiewiczów. Kazimierz nie życzy sobie, by Ania utrzymywała kontakty z Żydami. Nadchodzą informacje o budowie zamkniętej dzielnicy żydowskiej - getta.