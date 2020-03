"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 3. Kazimierz pokazuje swoje drugie oblicze! Ania nie będzie szczęśliwa? Zobacz zwiastun!

Kazimierz pokazuje swoje drugie oblicze. Czy Ania jest z nim szczęśliwa? Jak radzą sobie mieszkańcy Brwinowa i co dzieje się z Jaśkiem – o tym przekonają się widzowie TVP1, oglądając 3. odcinek 2. sezonu serialu "Stulecie Winnych"!

"Stulecie Winnych" sezon 2. odcinek 3. w niedzielę, 29.03.2020 r. o godzinie 20:15 w TVP1! - sprawdź program tv

Ania (Weronika Humaj) z Kazimierzem (Mateusz Janicki) rozpoczynają wspólne życie w Warszawie. Ania spotyka Różę (Maria Dębska), dawną koleżankę i poznaje jej rodzinę – podczas spotkania ma przerażającą wizję obozów koncentracyjnych. Kazimierz nie życzy sobie, by żona utrzymywała kontakty z Żydami. Na barkach Ani spoczywa ciężar utrzymania rodziny – zaczyna produkować krochmal.

Ania z mężem wyprowadza się do Warszawy. Kazimierz zabroni Ani kontaktów z Żydami?Zobacz więcej

W 16. odcinku serialu "Stulecie Winnych" Tarasiewicz pokazuje swoje drugie oblicze. Nie waha się przed wykorzystaniem ludzkiego nieszczęścia - wynajmuje furmankę i przewozi żydowskie rodziny do getta, jednocześnie za lichwiarską opłatą obiecuje późniejsze dostarczenie pozostałych bagaży:

- Pozwalają tylko 25 kilogramów na osobę.

- Może pozwolą więcej.

- Nie pozwolą. Wszystko ważą, a cenniejsze rzeczy zabierają.

- To co robić?

- Są sposoby, ale to kosztuje.

- Niech pan mówi. Ile?

- Trzydzieści złotych za kilogram.

- Przecież to zdzierstwo.

- Możecie zostawić… Część rzeczy weźmiecie teraz, resztę przywiozę wam wieczorem.

- Wygląda pan na uczciwego człowieka… - Kazimierz rozumie uczciwość inaczej - przy okazji kradnie część majątku osobom, którym "pomaga".

Tymczasem w Warszawie Ignacy (Lesław Żurek) razem z młodą, pełną życia Krysią Żelazkiewicz angażują się w pomoc dzieciom... W Brwinowie Kazia (Katarzyna Kwiatkowska) dostaje list od Jaśka, który pisze ze Lwowa, dokąd dotarł po kapitulacji Warszawy. Syn za cenę wolności musiał przyjąć sowieckie obywatelstwo. - Dobrze, że dziadek nie żyje, bo gdyby się dowiedział, że mam sowiecki paszport...

Mariusz Bonaszewski w roli Jarosława Iwaszkiewicza! Widzowie rozgoryczeni kolejną obsadową zmianą w serialu!Zobacz więcej

U Winnych pojawia się Hela (Diana Zamojska), która szmugluje jedzenie do Warszawy. Proponuje im pomoc, w tym dostarczanie ziemniaków na krochmal dla Ani. Dziewczyna próbuje też za wszelką cenę zainteresować sobą Stanisława (Jan Wieczorkowski). Na straży jego "cnoty" staje nie kto inny, tylko seniorka rodu - Bronia (Kinga Preis).