"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 4. Kazimierz coraz mocniej znęca się nad Anią! Mania dowiaduje się, że Paweł żyje! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 4. odcinek 2. sezonu serialu "Stulecie Winnych". Kazimierz coraz mocniej znęca się nad Anią! Mania dowiaduje się, że Paweł żyje! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 17. epizodzie "Stulecia Winnych"!

"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 4 - premiera w niedzielę, 5 kwietnia, o godzinie 20:15 na antenie TVP1

W 17. odcinku serialu "Stulecie Winnych" na ulicach Warszawy wzmaga się niemiecki terror. Ania (Weronika Humaj) zaczepiana na ulicy przez hitlerowców, znajduje schronienie w pobliskiej kawiarni "Stokrotka". Kelnerka w zaawansowanej ciąży podchodzi do jej stolika i traci równowagę. To Irena, żona Michała, z którym prowadzą kawiarnię. Michał Śniegocki odprowadza ciężarną żonę do domu, zostawiając "Stokrotkę" pod opieką Ani. Wkrótce małżeństwo składa jej propozycję pracy w kawiarni. Ania przyjmuję ją z radością.

Zgodnie z obietnicą Hela (Diana Zamojska) pomaga Winnym w zaopatrzeniu. Nie robi tego bezinteresownie… W Stawisku trwa narada Iwaszkiewiczów, jak pomóc rodzinie Karwasserów, którzy są w warszawskim getcie. Tymczasem Manię (Karolina Bacia) odwiedzają rodzice Pawła (Tomasz Włosok). Teściowa relacjonuje jej opowieść kuzynki o odwiedzinach Pawła. Dla Mani ta wiadomość oznacza jedno: Paweł żyje i walczy.

Między Anią i Kazimierzem coraz częściej dochodzi do kłótni, a mężczyzna coraz mocniej znęca się nad żoną. Tarasiewicz (Mateusz Janicki) nie pracuje, nie pomaga żonie przy krochmalu i kpi z jej z nowej pracy. Gdy Ania zaczyna pracę w "Stokrotce" prosi Kazimierza, by wyręczył ją w rozwożeniu krochmalu. Robi to, ale od stałych klientów żąda więcej pieniędzy niż ustalali to z Anią. Na jednej z ulic dostrzega piekarnie, a przed nią furmankę. Domyśla się, że odbywa się tu nielegalna sprzedaż mąki. Nie myli się. Następnego dnia przegania furmana sprzed piekarni, strasząc, że doniesie komu trzeba. Sam proponuje piekarzowi swoje usługi. W domu informuje Anię, że odtąd będzie zaopatrywał piekarnię w mąkę. Chce ją kupować w Brwinowie. Ania podpowiada, żeby kupował mąkę od ojca Pawła.

Na zapleczu kościoła Ignacy (Lesław Żurek) i Krysia szykują paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin. Gdy z jedną z takich paczek Krysia idzie wzdłuż muru getta, ktoś wręcza jej kosz z ukrytym, żydowskim dzieckiem. Płacz niemowlaka zwraca uwagę niemieckiego patrolu. Krysia musi ratować się ucieczką.

Kazimierz zaczyna swój mączny proceder. Po mąkę przyjeżdża do młyna Bartoszewiczów, rodziców Pawła. Nie wie, że jego furmanka zwraca uwagę Jamrożego. W Warszawie Irena odwiedza męża i Anię w kawiarni. Wkrótce po jej wyjściu w pobliżu zaczyna się łapanka. Niebawem okazuje się, że Irena nie dotarła do domu i ślad po niej zaginął. Uzbrojeni żołnierze z Jamrożym przeszukują młyn Bartosiewiczów. Wkrótce żandarmi pojawiają się w warsztacie Stanisława. Nakazują mu, pod groźbą śmierci wykonanie dwóch szubienic.