"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 6. Róża ucieka z córką z getta podczas wybuchu powstania! Róża zostanie zgwałcona przez Kazimierza? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 6. odcinek 2. sezonu serialu "Stulecie Winnych". Róża ucieka z córką z getta podczas wybuchu powstania! Róża zostanie zgwałcona przez Kazimierza? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 19. odcinku "Stulecia Winnych" i obejrzyjcie zwiastun!

"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 6 - premiera w Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia, o godzinie 20:20 na antenie TVP1

W 19. odcinku serialu "Stulecie Winnych" w warszawskim getcie wybucha powstanie. Róża (Maria Dębska) z córką cudem wydostają się na aryjską stronę i znajdują schronienie w Stokrotce. Planowanie pomocy dla Róży zbliża do siebie Anię (Weronika Humaj) i Michała (Stefan Pawłowski).

Ania w końcu odchodzi od męża! Zostanie złapana przez hitlerowców?Zobacz więcej

Śniegocki zabiera Idę do siebie, a Ania idzie z Różą do domu, by ustalić z Kazimierzem (Mateusz Janicki) przewóz obu do Brwinowa. Mąż Ani zamiast pomóc, wykorzystuje sytuację... Zgwałci Różę?

W tym czasie w Brwinowie każdy prowadzi swoją konspirację. Kazia (Katarzyna Kwiatkowska) i Bronia (Kinga Preis) zajmują się produkcją bimbru. Stanisław (Jan Wieczorkowski) kończy trumnę, w której zamierza przewozić broń.