"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 7. Wybuch Powstania Warszawskiego. Ania Winna rodzi synka! Ujawni prawdę o ojcu? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 7. odcinek 2. sezonu serialu "Stulecie Winnych". Emocje są coraz większe! Tym razem na widzów czeka wybuch Powstania Warszawskiego. Do tego Ania Winna rodzi synka! Ujawni prawdę o ojcu? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 20. odcinku "Stulecia Winnych".

"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 7 - premiera w niedzielę, 19 kwietnia, o godzinie 20:20 na antenie TVP1

W 20. odcinku serialu "Stulecie Winnych" Gdy Warszawa staje do heroicznej walki o wolność, Ania Winna (Weronika Humaj) rodzi synka. Nikomu nie wyjawia prawdy o ojcu dziecka. Chłopiec otrzymuje imię Michał.

W pierwszych dniach Powstania w kamienicę Michała Śniegockiego (Stefan Pawłowski) trafia bomba. W pożarze budynku giną Ola (Hanna Oknińska), córka Michała i jego matka. On sam trafia do kościoła Ignacego (Lesław Żurek). Obwinia siebie za te śmierci. To kara, bo pokochałem inną kobietę – wyznaje księdzu. Ignacy motywuje go do działania. Załamany Michał dołącza do powstańców.

W Brwinowie cała rodzina Winnych włącza się w opiekę nad nowym członkiem rodziny i jego mamą. Kazia (Katarzyna Kwiatkowska) co prawda ubolewa nad Anią, że z dwójką nieślubnych dzieci męża sobie nie znajdzie, ale staje na głowie, by zaopatrzyć dom w lepszą żywność. Władek (Arkadiusz Janiczek) przynosi drewno na opał, Stanisław (Jan Wieczorkowski) wyżyma pieluchy... jednocześnie wszyscy zachodzą w głowę skąd Michał, bo u Winnych to imię nigdy się nie pojawiło.

Warszawa walczy. W kościele Ignacy wypełnia księgi parafialne, a lista zmarłych wydłuża się każdego dnia. W zakrystii zjawia się Krysia (Erika Karkuszewska) z młodszym bratem Andrzejem. Oboje roznoszą meldunki. Ignacy ubolewa, że w Powstaniu walczą dzieci. Krysia pod ostrzałem niemieckich kul, przedostaje się z meldunkiem na Żelazną, do zgrupowania „Chrobrego”. Martwi się o 14 letniego brata, którego nie może nigdzie znaleźć. Po raz kolejny znajduje pocieszenie u Ignacego.

Mania (Karolina Bacia) prowadzi swoją własną walkę. Jest częstym gościem w domu Heleny Turczyńskiej, która od początku wojny ukrywa u siebie Żydów. Mania umila dzieciom czas, czytając im bajki i wiersze. W Stawisku, dokąd regularnie przychodzi po książki, wciąż tłum gości. Wśród znanych pisarzy, muzyków i poetów mieszka min. Andrzej Panufnik, kompozytor, autor „Warszawskich dzieci”.

Anna Iwaszkiewicz (Lidia Sadowa) obawia się, że niedługo nie starczy dla wszystkich jedzenia. Jarosław (Mariusz Bonaszewski) uważa, że nie ma z tej drogi odwrotu. To jest nasza powinność – ochronić tych ludzi dla przyszłości. W Stawisku rozbrzmiewa pieśń „Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!” a Warszawa wciąż walczy. Michał dowodzi własnym oddziałem. Dostaje meldunek o zbombardowaniu kościoła Ignacego. Gdy powstańcy docierają do wnętrza wszędzie słychać jęki rannych. Ewakuacja musi być natychmiastowa, bomba uszkodziła konstrukcje budynku, grozi mu zawalenie. Michał spod gruzu odkopuje nieprzytomnego księdza. Ignacy dołącza do oddziału Michała. Dowodzona przez niego grupa ściera się z niemieckim oddziałem.

Ciężko ranny Michał trafia do polowego szpitala. Na miejscu lekarz podejmuje decyzję o natychmiastowej operacji. Odłamek uderzył w pierś, wszedł w klatkę i przez worek osierdziowy dotarł do serca. Stan Michała jest bardzo poważny. Ostatnie dni powstania. Warszawa jest wielkim gruzowiskiem i jeszcze większym cmentarzem. Z oddziału Michała pozostali tylko Ignacy i Krysia. Dziewczyna chce się przedostać na walczący wciąż Żoliborz, Ignacy błaga, by nie wystawiała się na pewną śmierć, bo jej życie jest dla niego najważniejsze. Wśród ruin i świszczących pocisków między parą wybucha wielka namiętność.