"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 8. Mania poznaje nowego mężczyznę! Zastąpi jej Pawła? Michał odnajduje swoją żonę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 8. odcinek 2. sezonu serialu "Stulecie Winnych". Mania poznaje nowego mężczyznę! Zastąpi jej Pawła? Michał odnajduje swoją żonę! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 21. odcinku "Stulecia Winnych"!

"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 8 - premiera w niedzielę, 26 kwietnia, o godzinie 20:20 na antenie TVP1

W 21. odcinku serialu "Stulecie Winnych" wiosną, 1945 roku Paweł Bartoszewicz vel kapitan Żelazny dostaje rozkaz zabicia Antoniego Jamrożego (Jakub Guszkowski), konfidenta z Brwinowa. Po zdobyciu Warszawy radzieckie wojsko pojawia się w Brwinowie. Do powojennego życia włącza się też Stawisko. Komunistyczna władza zakwaterowała w willi Iwaszkiewiczów nowych lokatorów. Jarosław (Mariusz Bonaszewski) próbuje pracować ale pijane wrzaski radzieckich towarzyszy uniemożliwiają skupienie. Między enkawudzistami i pisarzem dochodzi do awantury.

Z armią „wyzwolicieli” do Brwinowa dociera również Jasiek w mundurze żołnierza Berlinga. Winni, z Bronią (Kinga Preis) na czele są zdania, że to wojsko na bagnetach sowiecką niewolę przyniosło. Ostatnia awantura zmusza Iwaszkiewicza do interwencji u Jerzego Borejszy – prezesa „Czytelnika”, wydawnictwa, któremu bardzo zależy na współpracy z pisarzem. Borejsza obiecuje pomóc. Obietnicy dotrzymuje i wkrótce nieproszeni goście opuszczają Stawisko.

Pod koniec wojny pałac Wieruszów jest pełen rannych. Wśród nich jest Ryszard, kompan Jaśka z wojennej tułaczki. Razem byli w Kazachstanie, razem trafili do Berlinga. Chłopak miał mniej szczęścia niż Winny. Został ciężko ranny. W szpitalu poznaje Manię (Karolina Bacia), która na prośbę Jaśka opiekuje się nim jak członkiem rodziny.

Warszawa, choć trudno w to uwierzyć też budzi się z wiosną do życia. Dawni mieszkańcy wracają do swych domów, nieraz do wypalonych po nich szkieletów. Michał dostaje list z „Czerwonego Krzyża”. Do Warszawy w poszukiwaniu informacji o ukochanym wyrusza Ania (Weronika Humaj). Nie wie, że jej Michał (Stefan Pawłowski) siedzi w tym momencie przed Ignacym (Lesław Żurek) i zwierza się z „cudu”. Otóż w liście od „Czerwonego Krzyża” była wiadomość, że jego żona przeżyła wojnę. Była w obozie koncentracyjnym, gdzie na więźniach przeprowadzano eksperymenty medyczne. Śniegocki nie ukrywa przed Ignacym swoich obaw. Tymczasem Ania dowiaduje się od sąsiadki Michała o „cudownym” odnalezieniu Ireny (Aleksandra Pisula). Ta wiadomość nie pozwala jej dalej szukać ukochanego.

Po wielu tygodniach spędzonych w szpitalu Ryszard opuszcza Wieruszówkę. Dziękując za opiekę Mani, zwierza się, że nie ma dokąd iść. Jego bliscy zginęli podczas wojny, do wojska nie wróci... Mania proponuje, by został w Brwinowie. Michał wyjeżdża na ziemie zachodnie odebrać ze szpitala Irenę. Lekarz wprowadza Śniegockiego w sytuację, z jaką przyjdzie mu się zmierzyć. Musi się pan przygotować na to, że pana żona po tym, co przeżyła… Jest inną kobietą, niż ta, którą pan znał…

W pierwszy dzień nowego roku szkolnego Stanisław (Jan Wieczorkowski) zostaje z dziećmi. Podczas gdy Ania i Mania zaczynają pracę nauczycielek, on staje się dziadkiem na pełnym etacie. Ryszard coraz częściej odwiedza Manię i stara się wybadać, czy ta wciąż czeka na Pawła. Gdy w końcu zadaje jej to pytanie, Mania odpowiada: Wróci. Musi. Na jednej z warszawskich ulic wzrok Ani przykuwa elegancko ubrany mężczyzna, podobny do Kazimierza Tarasiewicza. Okazuje się, że to król Warszawy, Andrzej Wolski.