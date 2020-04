"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 9. Łucja wraca do Brwinowa! Jak na to zareaguje Jasiek? Mania będzie szczęśliwa u boku Ryszarda? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 9. odcinek 2. sezonu serialu "Stulecie Winnych" i kompletnie nową rzeczywistość, której rodzina Winnych się nie spodziewała. Łucja wraca do Brwinowa! Jak na to zareaguje Jasiek? Mania będzie szczęśliwa u boku Ryszarda? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 22. odcinku "Stulecia Winnych"!

"Stulecie Winnych" sezon 2 odcinek 9 - premiera w niedzielę 3 maja, o godzinie 20:20 na antenie TVP1 W 22. odcinku serialu "Stulecie Winnych" widzowie przenoszą się do Brwinowa roku 1950. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Ania (Weronika Humaj) naraża się dyrektorce, która w rezultacie zarzuca jej, że psuje młodzież i nie wychowuje jej zgodnie z linią partii. Za to Mania (Karolina Bacia) wciąż zwodzi Ryszarda. Mężczyzna pomału traci nadzieję, że ukochana przestanie czekać na powrót Pawła (Tomasz Włosok). Bronia (Kinga Preis) widzi, że Ryszard bardzo kocha jej wnuczkę, więc radzi Mani, żeby się dłużej nie zastanawiała. Mania poznaje nowego mężczyznę! Zastąpi jej Pawła? Michał odnajduje swoją żonę!Zobacz więcej W Brwinowie pojawia się Łucja (Sandra Drzymalska)! Wieruszówna wróciła, aby odzyskać majątek rodzinny. Jej powrót martwi Winnych – jak zareaguje na to Jasiek (Patryk Szwichtenberg)? W Warszawie trwa budowa osiedla MDM, na której Michał Śniegocki (Stefan Pawłowski) jest głównym inżynierem. Kierownik wypomina mu, że nie jest w partii i z tego powodu może stracić pracę. Pewnego dnia na placu budowy pojawia się asystentka architekta – jej rude włosy uświadamiają Michałowi, że wciąż myśli o Ani. Śniegocki utrzymuje bliski kontakt z Ignacym (Lesław Żurek). Wspomina mu o swojej zagubionej, wojennej miłości. Ksiądz zaprasza go do Brwinowa… "STULECIE WINNYCH" ODCINEK 22 ZWIASTUN