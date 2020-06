"Stulecie Winnych" sezon 3. Telewizja Polska zapowiedziała nowe odcinki! Co czeka Winnych w nowym sezonie?

W niedzielę, 31 maja 2020 roku, na antenie TVP1 wyemitowano ostatni odcinek 2. sezonu serialu "Stulecie Winnych". Widzowie byli przekonani, że historia rodu Winnych nie może skończyć się w ten sposób, więc od razu zaczęły się pytania, czy pojawią się nowe odcinki.

Telewizja Polska szybko przyszła z odpowiedzią. Już po emisji 26. epizodu "Stulecia Winnych" przedstawiciele TVP napisali:

Z wielką radością możemy Was poinformować, że powstanie trzeci sezon serialu Stulecie Winnych TVP ❤️ Kiedy rozpoczną się zdjęcia i kiedy nowe odcinki pojawią się na antenie TVP1? Będziemy Was informować na bieżąco 😍 Pamiętajcie, że nasz profil jest jedynym oficjalnym i tylko tu znajdziecie potwierdzone informacje❗️ Polubcie nas na fb 👉 Stulecie Winnych TVP i instagramie 👉 @stuleciewinnychtvp a najszybciej dowiecie się co słychać u rodziny Winnych 🤗 #BądźmyRazem cierpliwi 👍