"Stulecie Winnych" wróciło do TVP! Gdzie i kiedy oglądać powtórki losów rodziny Winnych?

"Stulecie Winnych" to absolutny hit TVP. Serial, który do tej pory doczekał się dwóch sezonów, okazał się nowym ulubionym serialem Polaków. Jeżeli jednak ktoś nie widział początków historii rodziny Winnych bądź chce ją sobie odświeżyć, to TVP ma dobre informacje!

"STULECIE WINNYCH" - W KAŻDY WTOREK, O GODZINIE 20:00, NA ANTENIE TVP KULTURA Od 9 czerwca, w każdy wtorek, na antenie TVP Kultura można oglądać "Stulecie Winnych", które emitowane jest od 1. odcinka. O ponownej emisji serialu poinformowano za pośrednictwem fanpage'a produkcji: Uwaga, wszyscy fani serialu Stulecie Winnych TVP 💓 Od dziś losy rodu Winnych od początku w TVP Kultura 😍 Zapaszamy w każdy wtorek o 20:00 👍 Przpomnijcie sobie lub poznajcie: mamę Ani i Mani, tragiczną historię rodziców ks. Ignacego, sercowe rozterki młodziutkiej Andzi, a przede wszystkim losy miłości Broni i Antoniego 💕 #BądźmyRazem 🤗 Przypomnijmy, że "Stulecie Winnych" to serial na motywach wydanej w 2015 roku bestsellerowej trylogii "Stulecie Winnych" Ałbeny Grabowskiej. To epicka opowieść o losach wielopokoleniowej polskiej rodziny, wpleciona w dramatyczne wydarzenia XX wieku: I wojna światowa, II wojna światowa, kryzys gospodarczy, stan wojenny, upadek komunizmu. Telewizyjna adaptacja skupia się wokół dziejów rodziny Winnych z podwarszawskiego Brwinowa. Opowiada o miłości, poświęceniu, więzach rodzinnych i zdradach. Wszystkie wątki rozgrywają się na tle burzliwej historii Polski. Podobnie jak w powieści akcja serialu rozpoczyna się na krótko przed I wojną światową, kończy już w czasach współczesnych. Tuż przed wybuchem wojny na świat przychodzą pierwsze w rodzinie Winnych bliźniaczki: Ania i Mania. Matka dziewczynek umiera przy porodzie. Następne bliźniaczki, córki Mani, narodzą się 1 września 1939 roku. Los nie oszczędza też kolejnych pokoleń rodziny, ciężko doświadczeni muszą się zmagać ze wszystkimi przeciwnościami tego świata.