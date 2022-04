"Sukcesja". Nowy sezon coraz bliżej? Scenarzystka i producentka zdradziła, na jakim są etapie

Serial "Sukcesja" już od momentu premiery pierwszego sezonu rozgościł się wysoko w notowaniach. Produkcja poświęcona rodzinie Roy'ów, której członkowie walczą między sobą o władzę i wpływy, ujął widzów i krytyków znakomitym scenariuszem, trzymającą w napięciu fabułą i świetnie dobraną muzyką. Polscy widzowie mają do niego szczególny sentyment - jedną z postaci jest polska aktorka. Dagmara Domińczyk gra Karolinę, szefową PR-u w firmie Waystar Royco.

Polka robi zawrotną karierę w USA. Wiedzieliście, że jest córką działacza "Solidarności" i żoną znanego aktora?Zobacz więcej

Twórcy serialu, mimo ogromnego sukcesu, długo kazali widzom oczekiwać na 3. sezon. Premiera miała miejsce dopiero w 2021 r. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że widzowie znowu będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Georgia Pritchett, producentka i scenarzystka "Sukcesji" za pośrednictwem Twittera uchyliła rąbek tajemnicy, informując, że już prawie ukończono prace nad scenariuszem. Z kolei Brian Cox, czyli serialowy nestor klanu, w jednym z wywiadów przyznał, że aktorzy przewidują powrót na plan w czerwcu 2022 r. Wszystko więc wskazuje, że są spore szanse na to, że kolejny sezon widzowie zobaczą na wiosnę 2023 r.

Niewiadomą pozostaje również fakt, ile finalnie sezonów jeszcze widzowie zobaczą. Serialowy Logan, czyli aktor Brain Cox, w rozmowie z GQ zapowiadał, że przewiduje "być może jeszcze dwie serie i na tym koniec".

Rzekłbym, że być może jeszcze dwie serie i w mojej opinii to byłby koniec. Ale to zależy; możemy mieć jeszcze tylko jedną serię. To zależne od tego, co czują scenarzyści. Wydaje mi się, że mają wizję końca. Nie powiedzieli nam, jakie jest zakończenie, ale jest plan. Więc oni po prostu zmierzają w kierunku tego punktu końcowego, niezależnie od tego, czy zajmie im to jedną czy dwie serie - wyznał.